CD Projekt представила новый трейлер полного издания Cyberpunk 2077

Буквально вчера CD Projekt сообщила об отличных результатах продаж Cyberpunk 2077 и её расширения Phantom Liberty. Сегодня студия решила представить миру новый трейлер своей хитового проекта.

Cyberpunk 2077 была выпущена на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, а также на ПК. Однако на PS5, XSX|S и ПК вы также можете сыграть в расширение Phantom Liberty. Вы также можете купить полное издание для этих платформ. Оно включает в себя как базовую игру, так и отдельное расширение. Кроме того, есть бесплатное обновление с PS4 до PS5 и с Xbox One до Xbox Series X|S.