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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 26 769 оценок

CD Projekt представила новый трейлер полного издания Cyberpunk 2077

monk70
Новости

Буквально вчера CD Projekt сообщила об отличных результатах продаж Cyberpunk 2077 и её расширения Phantom Liberty. Сегодня студия решила представить миру новый трейлер своей хитового проекта.

Продажи Cyberpunk 2077 достигли 30 млн. копий, а дополнения Phantom Liberty - 8 млн. копий

Cyberpunk 2077 была выпущена на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, а также на ПК. Однако на PS5, XSX|S и ПК вы также можете сыграть в расширение Phantom Liberty. Вы также можете купить полное издание для этих платформ. Оно включает в себя как базовую игру, так и отдельное расширение. Кроме того, есть бесплатное обновление с PS4 до PS5 и с Xbox One до Xbox Series X|S.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Не открывается ссылка // Алексей Табаков

0
Ваtоn

Финал! Уже можно играть!😃

-4
Инcайдер

хрень, а не трейлер. надо было с мужской версией Ви нарезку показать

-4