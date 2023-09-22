CD Projekt Red дали возможность игрокам откатиться до версии 1.63

CD Projekt Red предоставили игрокам официальную возможность откатиться до версии 1.63 через Steam. Это решение могло остаться незамеченным для многих. Откат до прошлой версии может иметь смысл по нескольким причинам: игроки смогут продолжить игру с установленными модификациями, а также это может быть более приемлемым вариантом для тех, у кого не очень приятный FPS в новой версии игры. Но по большей части это будет интересно тем, у кого установлены огромные сборки модов.
Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши по установленной игре, перейти в свойства, а затем во вкладу бета-версий.
Я сам офигел,но на самом деле обновление также хорошо работает на HDD на проце старом i5 4440 и gtx 970 4gb. Я в некоторых настройках переключил на средние. Начал за качевника и не увидел ни одного зависания пока играл первый квест спасти женщину голую эту в ванной. Ну и как это понимать. Снова пи@здешь о том что надо 4090 купить ? Вообщем можно спокойно играть как и раньше . Хорошая отзывчивость персонажа и намеков нет на тормоза ,в отличии от запуска старфилд на моей же системе . Там постоянно фризило и звук отставал от мимики
Спс за отзыв, сам качаю только чтобы проверить фпс, стало ли хуже. Я сам сидел на 4 ядра хасвел i54690(4 потока), "обновился" до e3 1270 v3 (8 потоков) Старый зион
Тоже боялся , у меня игры на хдд, но он быстрый и там ничего лишнего кроме игр нет
то есть нафек я брал новый кукурузен?
ещё один, откуда вы берётесь.
Аналогично, читал комменты "экспертов", что надо покупать компы как у НАСА, чтоб поиграть в эту обнову, в итоге как играл на ультрах на 1.63, так и играю на ультрах на 2.0, естественно без трассировки и 8К разрешения
Во имя FPS конечно!
Ничего по фпс в худшую сторону не изменилось. Но посмотрим как будет в Phantom Liberty.
хочешь не хочешь в длс фпс упадет там системки выше
Системки повышены с выходом обновления 2.0.
На этой версии лучше и много нового, нафиг она старая нужна🙏😂
Справедливости ради, оптимизацию неплохо подтянули. На этот раз поляки не обманули, молодцы.
Так версия 2.0 уже включает в себя те самые подросшие системки или это будет на DLCишных локациях, как в Туссенте в своё время?
Системки подросли еще в июне, их обновили после выхода трассировки пути в апреле. А в 2.0 наоборот фпс подрос с трассировкой из за нового длсс
Опа, вот это прекрасно. Мне 2.0 вообще на зашло, дрисня какая-то.
фпс только лучше стал, это на каких ведрах надо играть, чтобы фпс в игре был хотя бы ниже 70-80?
В каком разрешении и с какими настройками? Покажи мне комп, который бы тянул это в 4к со всеми трассировками, пусть и с длсс, не ниже 80 фпс.
Из за этих мастеров из CD Projekt Red, мне пришлось качать пиратку еще на позапрошлом патче, хотя владею лицензией. Сначала ждешь пока они исправят то что сломали своим обновлением, а потом ждешь мододелов, пока те настроят свои моды для свежей версии. И все это ради какого нибудь нового 15 минутного квеста и пары ненужных возможностей, да и то не всегда
у меня лицуха в егс есть, но я качаю пиратку, так быстрее и как правило выше фпс
С обновлением до сих пор не поправили оптимизацию, от чего старые версии выдают больше кадров? Да уж
с обновой все хорошо, по крайне не i7 12700k, 32gb ram, 3070ti и на ссдм2 игра летает как пушинка, не пробовал комп сменить?
А есть возможность откатиться до беты 18 года? Хотелось бы поиграть в нормальную игру