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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.8 18 663 оценки

Для Cyberpunk 2077 вышел мод, исправляющий неработающие отражения с трассировкой лучей

monk70
Новости

Моддер TenebrisVenit выпустил новый мод для Cyberpunk 2077, целью которого является исправление неработающих в игре отражений с трассировкой лучей/пути. Этот мод предназначен для версии 2.1, которая стала доступна ранее в этом месяце.

Отражения с трассировкой лучей и трассировки путей в версии 2.1 стали выглядеть хуже. Используя этот мод, вы сможете улучшить их качество. Однако этот мод не исправляет странные проблемы с рекламными щитами и тенями.

Скачать этот мод можно бесплатно с нашего сайта. Ниже вы также можете найти несколько сравнительных скриншотов. Ванильная версия находится слева, а модифицированная версия — справа.

7
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Garris1304

помоему в ваниле отражения круче

5
PolGhost

В приведенных скриншотах видно, что отражение работает некорректно. Не отражает текстуру блока выше непосредственно. Мод это и исправляет

1
ConservativeYale PolGhost

Неужели они статичные как в Бомжаке3? Как же облучённые любят не замечать обсёры)

0
Az_Az

А отражение гг в этом моде завезли? Или только текстуры?

1
Случайный Игрок

Да, только ведь не задача, лучики нормально не идут нигде без мыловарни в виде длсс. Печаль.

0
Салярыч

На 4080 и 4090 все нормально. Как говорил тоддик - у тебя что 4090 нет?

0
Bambillo132

хз разница настолько ничтожна что в этой игре даже и не заметишь, не затягивает игра настолько что бы в ней залипать и разглядывать отражения!

0
Гена Транквилизатор

Ой, в главной игре при пиаре лучиков они же еще и нормально не работают, очередная перемога зеленых🤣

-8
SomberDodger

что такое, амуДачник))) денежек не хватает на норм карту, до сих пор со своих амд огрызком?)

1
Bambillo132

ну объективности ради лучики ни в какой игре не работают адекватно, в киберпуке они немного приблизелись к адекватности!

2
Az_Az Bambillo132

В Контрол, лучики очень не плохо работают, похожих отражений ни где не встречал

1
ConservativeYale Az_Az

Там затенения трассированные выглядят как сосао. А отражения норм ток в зеркалах, но они мало жрут, потому что зеракальные трассировать быстрее всего

1
Az_Az ConservativeYale

Детально там все не разглядывал, но как-то взяв "в руки" тамошний видел проектор, так изображение которое не транслировал, отражалось на всех поверхностях на которых оно и должно было отразиться ). Соответственно под правильным углом и т.д. ). А КП отражения гг даже нет, с помощью мода только завезли, и то без головы )

1