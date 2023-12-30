Для Cyberpunk 2077 вышел мод, исправляющий неработающие отражения с трассировкой лучей

Моддер TenebrisVenit выпустил новый мод для Cyberpunk 2077, целью которого является исправление неработающих в игре отражений с трассировкой лучей/пути. Этот мод предназначен для версии 2.1, которая стала доступна ранее в этом месяце.
Отражения с трассировкой лучей и трассировки путей в версии 2.1 стали выглядеть хуже. Используя этот мод, вы сможете улучшить их качество. Однако этот мод не исправляет странные проблемы с рекламными щитами и тенями.
Скачать этот мод можно бесплатно с нашего сайта. Ниже вы также можете найти несколько сравнительных скриншотов. Ванильная версия находится слева, а модифицированная версия — справа.
помоему в ваниле отражения круче
В приведенных скриншотах видно, что отражение работает некорректно. Не отражает текстуру блока выше непосредственно. Мод это и исправляет
Неужели они статичные как в Бомжаке3? Как же облучённые любят не замечать обсёры)
А отражение гг в этом моде завезли? Или только текстуры?
Да, только ведь не задача, лучики нормально не идут нигде без мыловарни в виде длсс. Печаль.
На 4080 и 4090 все нормально. Как говорил тоддик - у тебя что 4090 нет?
хз разница настолько ничтожна что в этой игре даже и не заметишь, не затягивает игра настолько что бы в ней залипать и разглядывать отражения!
Ой, в главной игре при пиаре лучиков они же еще и нормально не работают, очередная перемога зеленых🤣
что такое, амуДачник))) денежек не хватает на норм карту, до сих пор со своих амд огрызком?)
ну объективности ради лучики ни в какой игре не работают адекватно, в киберпуке они немного приблизелись к адекватности!
В Контрол, лучики очень не плохо работают, похожих отражений ни где не встречал
Там затенения трассированные выглядят как сосао. А отражения норм ток в зеркалах, но они мало жрут, потому что зеракальные трассировать быстрее всего
Детально там все не разглядывал, но как-то взяв "в руки" тамошний видел проектор, так изображение которое не транслировал, отражалось на всех поверхностях на которых оно и должно было отразиться ). Соответственно под правильным углом и т.д. ). А КП отражения гг даже нет, с помощью мода только завезли, и то без головы )