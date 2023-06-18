Фото Cyberpunk 2077: Phantom Liberty демонстрирует одно из переработанных древ навыков

У Cyberpunk 2077 есть шанс выйти во второй раз с Phantom Liberty, и если обновленное древо навыков позволяет судить об этом, она намерена извлечь максимум пользы из этой возможности. Не секрет, что запуск Cyberpunk 2077 был провальным, и многие игроки посчитали, что CD Projekt Red выпустила продукт, который едва оправдал свои обещания. Тем не менее, под ней скрывалась хорошая игра, и за годы упорного труда разработчикам удалось устранить основные проблемы, и теперь они находятся на пороге написания собственной истории искупления.
Phantom Liberty - это пакет расширения для Cyberpunk 2077, и он включает в себя не только расширенную сюжетную линию. Его цель - исправить ход игры и представить версию Cyberpunk 2077, более близкую к первоначальному видению. Phantom Liberty перестроит игровой процесс с нуля, и амбициозная демонстрация, показанная во время Summer Game Fest 2023, несомненно, вызвала большой ажиотаж в сообществе Cyberpunk 2077.
Изображение новой системы древа талантов, которая появится в Cyberpunk 2077, было получено из твиттер-аккаунта Дейва Ошри, генерального директора New Blood Interactive, который получил возможность поиграть в Phantom Liberty раньше других. Изображение было опубликовано на официальном сабреддите игры, где оно было положительно воспринято фэндомом, которому не терпится заполучить в свои руки окончательное издание Cyberpunk 2077. Штурмовое, ручное оружие и клинки были объединены и упорядочены, так как система талантов теперь напоминает древо навыков, а не куст.
Новая система включает в себя первичные, вторичные и ультимативные узлы для каждой категории навыков. Хотя это чисто умозрительное предположение, первичные узлы, вероятно, представляют собой навыки или таланты, на которых могут специализироваться персонажи, в то время как вторичные узлы дают пассивные бонусы, дополняющие их. На самом верху можно увидеть ультимативные перки.
Еще одна особенность, которую Phantom Liberty добавит в Cyberpunk 2077, - это киберпсихоз, поскольку теперь игрокам придется тщательно выбирать, как усилить себя киберимплантами. Учитывая значительные изменения, которые произойдут в Cyberpunk 2077, игрокам рекомендуется начать игру сначала, чтобы в полной мере насладиться ее возможностями. Хотя обновление 1.7 включает в себя бесплатное геймплейное обновление, поклонники, купившие Phantom Liberty, получат новую концовку Cyberpunk 2077.
Любопытно.Ждём. Непонятна вкладка Trade - Это же торговля по идее? А вкладка торговля появлялась,если я ничего не путаю,только у риперов...не понятно.
Это чтобы купить витамины от киберпсихоза))
Ну с измененным древом навыков логично, было бы, добавить возможность сброса навыков. Ее и так не хватало, а тут тогда и прокачка на старых сейвах пойдет по одному месту.
Когда выходило крупное дополнение в КП (вроде бы 1,3), навыки автоматом сбрасывались, и давали очки для перераспределения.
Выглядит сильно упрощенным. Мне старое древо больше нравилось.
ты безумен
пусть для него сделают 10000 отвлетлений от одного навыка).к примеру будет качать стелс а в конце сюрприз что последний навык взять нужно прокочать что то еще и так же 1000 .пусть для него будут навыки тихие ноги быстрые ножки и шаловливые ручки
Хорошо что официально киберпсихоз добавили ,а не как мод
а толку,они поступают как в патче к ведьмаку,берут моды пользователей и внедряют в игру как "Свою" идею,а по факту воруют
гиберпсихоз,импланты,чет напоминает прэй,где натыкав себя инопланетными приколами к концу игры становишься монстром)))
На первой пикче можно наблюдать насколько плохое освещение в игре, рассеивание света попросту отсутствует, всё как будто пластмассовое и под направленным фонарём.
так у этой бабы кожа глянцевая.
Я не про блеск на лице, а об освещении в общем, там на заднем фоне есть вторая и можно даже видеть как текстурка ошейника изгибается вместе с её кожей, так как они являются единым целым, что говорит нам об общем низком уровне проработки деталей в игре в целом.
Зато лучей навалили
ага, щяс, я не так давно решил как раз начать играть наконец в игру спустя 3 года, уже прошел прилично, а они рекомендуют начинать сначала? иди как лесом сдпр, буду играть как хочу и как мне удобно, и только пусть попробуют похерить мою прокачку в 1.62, тогда нагоню и сделаю какую мне удобно прокачку сразу же читами(читай- тренером флинга). Лучше бы изменили, а так и не изменили ядовитый красный интерфейс и чтение голубых заметок на черном фоне, карта еще та параша, толи дело в ведьмаке цветная и понятная, а не та красная каша из красных коробок, что есть в кп77
всегда читами качаюсь
Учитесь юбисофт, как надо перки и концовки за 30 баксов продавать. А то взяли моду два года выкатывать отличные длс, абсолютно бесплатно, да ещё и с локализацией.
Я так понимаю это ирония. Вот только в каком месте у юбисофт отличное длс было?
Плюс ко всему, концовка и перки это лишь малая часть всех изменений. Бесплатное длс от юбиков это блевотное путешествие по вальгале с непонятным сюжетом, всё теми же аванпостами и одинаковыми талантами. Тут же предлагают чуть ли не целую игру, как это было с Кровь и вино в ведьмаке, с кучей новшеств и доработок. За что не жалко заплатить. Но да, такие как ты, предпочитают есть бесплатно с лопаты из под юбисофт.
Давай пощитаем:
1)Винланд.
2) Квест из Одиссеи.
3) Рогалик в хеле за Одина.
4) Концовка ( в принципе так себе но бесплатно )
В каждом, новые квесты новые механики новые персонажи новое оружие. Мало? А ну да это ж г овно от юбисофт. Куда ему до г овна от cdpr? Которое раза в 3 имеет больший бюджет и делалось в три раза дольше. Киану Ривз решает. Школьники любят Киану Ривза.
Квест из Одиссеи это прям дополнение всем дополнениям, ещё один дроч ради дроча. Начинал эту галиматью, но как увидел что меня ждёт, удалил нахрен. Рогалик фуфло. Всё что ты перечисли вообще ни как разнообразит игру. Ведь все длс просто копипаста основной игры только с ещё большим дрочем так как сюжет кал. И вообще вот тебе скрины с "бесплатными" длс от юбиков, которые кстати не встраивают в свои игры магазин с ценами за скины за 30 баксов и не переделывают лвлдизайн в играх для большего дроча и покупки ресов в магазине
Извини, но это ерунда полная а не длс (все это прошел, так что знаю о че говорю). а 4-ый пункт. "Концовку" так раскритиковали даже самые преданные Юбисофту ютуберы (JorRaptor к примеру), настолько она плохо сделана.
Длс "Броня для лошади" из Скайрима по качеству контента уделывает всё вышеперечсленное г.