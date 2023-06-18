Фото Cyberpunk 2077: Phantom Liberty демонстрирует одно из переработанных древ навыков ©

У Cyberpunk 2077 есть шанс выйти во второй раз с Phantom Liberty, и если обновленное древо навыков позволяет судить об этом, она намерена извлечь максимум пользы из этой возможности. Не секрет, что запуск Cyberpunk 2077 был провальным, и многие игроки посчитали, что CD Projekt Red выпустила продукт, который едва оправдал свои обещания. Тем не менее, под ней скрывалась хорошая игра, и за годы упорного труда разработчикам удалось устранить основные проблемы, и теперь они находятся на пороге написания собственной истории искупления.



Phantom Liberty - это пакет расширения для Cyberpunk 2077, и он включает в себя не только расширенную сюжетную линию. Его цель - исправить ход игры и представить версию Cyberpunk 2077, более близкую к первоначальному видению. Phantom Liberty перестроит игровой процесс с нуля, и амбициозная демонстрация, показанная во время Summer Game Fest 2023, несомненно, вызвала большой ажиотаж в сообществе Cyberpunk 2077.

Изображение новой системы древа талантов, которая появится в Cyberpunk 2077, было получено из твиттер-аккаунта Дейва Ошри, генерального директора New Blood Interactive, который получил возможность поиграть в Phantom Liberty раньше других. Изображение было опубликовано на официальном сабреддите игры, где оно было положительно воспринято фэндомом, которому не терпится заполучить в свои руки окончательное издание Cyberpunk 2077. Штурмовое, ручное оружие и клинки были объединены и упорядочены, так как система талантов теперь напоминает древо навыков, а не куст.

Новая система включает в себя первичные, вторичные и ультимативные узлы для каждой категории навыков. Хотя это чисто умозрительное предположение, первичные узлы, вероятно, представляют собой навыки или таланты, на которых могут специализироваться персонажи, в то время как вторичные узлы дают пассивные бонусы, дополняющие их. На самом верху можно увидеть ультимативные перки.



Еще одна особенность, которую Phantom Liberty добавит в Cyberpunk 2077, - это киберпсихоз, поскольку теперь игрокам придется тщательно выбирать, как усилить себя киберимплантами. Учитывая значительные изменения, которые произойдут в Cyberpunk 2077, игрокам рекомендуется начать игру сначала, чтобы в полной мере насладиться ее возможностями. Хотя обновление 1.7 включает в себя бесплатное геймплейное обновление, поклонники, купившие Phantom Liberty, получат новую концовку Cyberpunk 2077.