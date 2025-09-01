Похоже, CDPR что-то тизерит для Cyberpunk 2077 на 4 сентября

В непонятном посте в социальных сетях различные официальные органы Cyberpunk 2077 опубликовали «Важное сообщение для граждан NUSA от президента Розалинд Майерс». Прилагается объявление от 4 сентября 2025 года, в котором говорится, что «Наша великая страна снова столкнулась с растущей угрозой кибербезопасности», и предлагается «отважным нетраннерам присоединиться к нашим усилиям и преодолеть эту серьёзную угрозу».
Пост завершается призывом: «Пройдите наш вступительный тест. Проявите себя. Служите NUSA». Примечательно, что к постам не прилагается ни самого теста, ни какой-либо ссылки.
Почти сразу же машина домыслов заработала на полную мощность: может быть, это новое DLC? Или (наконец-то) «Новая игра плюс»? Что это может значить? Единственное, что можно с уверенностью сказать, — это то, что у CD Projekt RED есть что-то в рукаве, и что подробности об этом будут раскрыты 4 сентября. Стоит отметить, что это может быть лишь очередной конкурс фоторежимов, трейлер Edgerunners 2 или объявление о наборе сотрудников для Cyberpunk 2.
Зае..ли со своим киберпанком
3 новые машинки и парочка новых нарядов, уаааа.
Это очень много, учитывая что оф. поддержка завершена.
Бери выше. Альварес левую грудь уменьшат на 0.5 см. Чтобы все ох*ели от новшеств.
А что у кибербага не было нг+?лол
Они сказали, что не будут её добавлять в игру, ибо это сложно шо пи*дец. Но, она им часто снится (это тоже их слова). Короче, утерянная технология древних, которая была актуальна в их проперженном Видзмине 3, но Киберпукич настолько концептуально сложный и комплексный, что даже международный консилиум по NG+ологам не сможет её реализовать.
Будет как платное DLC за 15$
Мододелы такие да пошли вы.
Тизерят, поломку модов. И за пару машин или другой шляпы. Хотя я прошёл еще в начале, все думаю опять пройти, ну влом.
Сюжет с Милитехом до делают?!😳
Точно не DLC, разрабы говорили, что Призрачная свобода будет первым и последним сюжетным дополнением для игры. Скорее всего косметика какая-нибудь.
А про патчи тоже так говорили, причем несколько раз. Так что в итоге?
Так то они изначально говорили что будет 2 длс а потом сказали что второе отменили и призрачная свобода будет первое и единственное
Если "сетевики", то может какой-нибудь онлайновый режим.
сюжет давайте. тогда будет повод снова поставить игру и что-то там допройти. а так давно уже платина выбита и делать в найт-сити больше нечего
p.s. я эту игру уже даже в VR прошел с модом от praydog