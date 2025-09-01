Похоже, CDPR что-то тизерит для Cyberpunk 2077 на 4 сентября

В непонятном посте в социальных сетях различные официальные органы Cyberpunk 2077 опубликовали «Важное сообщение для граждан NUSA от президента Розалинд Майерс». Прилагается объявление от 4 сентября 2025 года, в котором говорится, что «Наша великая страна снова столкнулась с растущей угрозой кибербезопасности», и предлагается «отважным нетраннерам присоединиться к нашим усилиям и преодолеть эту серьёзную угрозу».

Пост завершается призывом: «Пройдите наш вступительный тест. Проявите себя. Служите NUSA». Примечательно, что к постам не прилагается ни самого теста, ни какой-либо ссылки.

Почти сразу же машина домыслов заработала на полную мощность: может быть, это новое DLC? Или (наконец-то) «Новая игра плюс»? Что это может значить? Единственное, что можно с уверенностью сказать, — это то, что у CD Projekt RED есть что-то в рукаве, и что подробности об этом будут раскрыты 4 сентября. Стоит отметить, что это может быть лишь очередной конкурс фоторежимов, трейлер Edgerunners 2 или объявление о наборе сотрудников для Cyberpunk 2.