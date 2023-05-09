Daymare: 1994 Sandcastle выйдет 30 августа для консолей и ПК ©

Сюжетный хоррор на выживание от третьего лица и приквел к Daymare: 1998 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam 30 августа, объявили издатель Leonardo Interactive и разработчик Invader Studios. Версия для Switch будет выпущена позднее. Демоверсия Daymare: 1994 Sandcastle будет доступна для ПК 11 мая.

"Мы очень рады, что так близки к завершению многолетней работы", - сказал в пресс-релизе основатель Leonardo Interactive Леонардо Кальтаджироне. "Выходит достойный наследник первой главы, и нам не терпится показать вам явные улучшения".

В Daymare: 1994 Sandcastle игроки играют роль специального агента Далилы Рейес, бывшей правительственной шпионки, которая теперь служит в подразделении H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search). Миссия Рейес кажется простой: проникнуть в самый передовой экспериментальный исследовательский центр в Соединенных Штатах Америки. Но кто знает, какие опасности подстерегают ее?