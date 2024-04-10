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Dead Space 2 25.01.2011
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Космос
9.2 4 127 оценок

Джефф Грабб: Ремейк Dead Space 2 отменен

butcher69
Новости

Многие пользователи начали подозревать об этом еще вчера вечером: EA Motive теперь полностью сосредоточена на игре про "Железного человека" и будущего Battlefield. Новости об этом вызвали опасения, что мы вряд ли увидим франшизу Dead Space в ближайшее время.

Но это были лишь домыслы, а сегодня известный инсайдер Джефф Грабб сообщил, что работа над ремейком Dead Space 2 действительно велась, но была отложена в темный шкаф в связи с продажами ремейка первой части, которые не удовлетворили руководство EA. Но точной цифры продаж до сих пор не было названо.

Студия EA Motive официально не сообщала о начале разработки ремейка Dead Space 2.

-6
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
saa0891

Печально если это действительно так, ремейк первой части получился просто шедевральным (собственно так же как и ремейк RE4 для меня это вообще две самые лучшие игры за последние годы, вот где разрабы сделали своё работу максимально качественно и на 100%, для меня это шедевры), прошёл уже три раза с огромным удовольствием жаль что с озвучкой возникли проблемы так бы ещё раз с озвучкой прошёл с удовольствием.

12
Kaburagi

А что за проблемы с озвучкой? Она есть и она хороша

0
saa0891 Kaburagi

Речь про озвучку Dead Space.

0
Kaburagi saa0891

Ну да. В Чем проблема-то?

-1
saa0891 Kaburagi

Ты прикалываешься, она должна была выйти уже давно но там возникли какие то технические проблемы.

https://vk.com/main.php?subdir=gamesvoice&subsubdir=deadspace

0
Kaburagi saa0891

Малыш, пройди в раздел файлов игры, там давно лежит русификатор текста и звука от Team RIG и с ним никаких проблем

-4
BAZKIN

Ну хз, двойка итак норм и выглядит и играется
Не настолько, прям, нуждалась в осовременивании, как первая

7
Madiark

Ремейк был бы идеальным если разрабы не изменили и не добавили в игру толерастию

6
spaMER_ID

Поиграл и стал некроморфом?

0
Sider999 spaMER_ID

Негром-некроморфом

1
Punisher1

Ожидаемо хотя он и ненужен максимум нужно обновить графику а именно текстуры хватило бы обычного Remastered

3
AndruhaGruz

Просто нет слов. Кому на хрен нужен этот Железный Человек? Малолетней шкалоте? Прочитал тут не много коментов и не понимаю тех Диванных экспертов, которые пишут что вторая часть и так хорошо выглядит и не надо нечего делать.100% это пишут те знатоки которые не играли в Ремейк. Да, выглядит она не плохо но освещение и все фишки RTX в таких играх делают атмосферу намного круче да и всё остальное тоже. Короче, очень печально что они забили болт на вторую часть(если это конечно правда).

2
РикоЧико

Реально. Выкатят очередную игру по Марвел, которая обдристается.

0
Jarvis666

Да и не нужен этот ремейк. 2 часть норм играется и графонттам не такой уж и ужасный))

1
Кей Овальд

Ну, лан.

1
Sir_MordRed

Кто знает что там с продажами ремейка первого Dead Space? Зная EA скорее всего недостаточные.

1
shit again

Не надо 2 часть, она классная
А вот 3 часть очень надо
EAдарасты

1
ZackSnyder

очень жаль. эталонный ремейк сделали, любимая игра стала еще лучше. а такие надежды были, что трилогию всю на один уровень поставят.

0
nikvik jm

Цитирую классика-Nooooo!

0
Мorgan

жаль, но почему то было ощущение, что ЕА не станет запускать конвейр качества, учитвая то, как ЕА распоряжается своими тайтлами

0