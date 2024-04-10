Джефф Грабб: Ремейк Dead Space 2 отменен

Многие пользователи начали подозревать об этом еще вчера вечером: EA Motive теперь полностью сосредоточена на игре про "Железного человека" и будущего Battlefield. Новости об этом вызвали опасения, что мы вряд ли увидим франшизу Dead Space в ближайшее время.

Но это были лишь домыслы, а сегодня известный инсайдер Джефф Грабб сообщил, что работа над ремейком Dead Space 2 действительно велась, но была отложена в темный шкаф в связи с продажами ремейка первой части, которые не удовлетворили руководство EA. Но точной цифры продаж до сих пор не было названо.

Студия EA Motive официально не сообщала о начале разработки ремейка Dead Space 2.