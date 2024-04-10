Джефф Грабб: Ремейк Dead Space 2 отменен

Многие пользователи начали подозревать об этом еще вчера вечером: EA Motive теперь полностью сосредоточена на игре про "Железного человека" и будущего Battlefield. Новости об этом вызвали опасения, что мы вряд ли увидим франшизу Dead Space в ближайшее время.
Но это были лишь домыслы, а сегодня известный инсайдер Джефф Грабб сообщил, что работа над ремейком Dead Space 2 действительно велась, но была отложена в темный шкаф в связи с продажами ремейка первой части, которые не удовлетворили руководство EA. Но точной цифры продаж до сих пор не было названо.
Студия EA Motive официально не сообщала о начале разработки ремейка Dead Space 2.
Печально если это действительно так, ремейк первой части получился просто шедевральным (собственно так же как и ремейк RE4 для меня это вообще две самые лучшие игры за последние годы, вот где разрабы сделали своё работу максимально качественно и на 100%, для меня это шедевры), прошёл уже три раза с огромным удовольствием жаль что с озвучкой возникли проблемы так бы ещё раз с озвучкой прошёл с удовольствием.
А что за проблемы с озвучкой? Она есть и она хороша
Речь про озвучку Dead Space.
Ну да. В Чем проблема-то?
Ты прикалываешься, она должна была выйти уже давно но там возникли какие то технические проблемы.
https://vk.com/main.php?subdir=gamesvoice&subsubdir=deadspace
Малыш, пройди в раздел файлов игры, там давно лежит русификатор текста и звука от Team RIG и с ним никаких проблем
Ну хз, двойка итак норм и выглядит и играется
Не настолько, прям, нуждалась в осовременивании, как первая
Ремейк был бы идеальным если разрабы не изменили и не добавили в игру толерастию
Поиграл и стал некроморфом?
Негром-некроморфом
Ожидаемо хотя он и ненужен максимум нужно обновить графику а именно текстуры хватило бы обычного Remastered
Просто нет слов. Кому на хрен нужен этот Железный Человек? Малолетней шкалоте? Прочитал тут не много коментов и не понимаю тех Диванных экспертов, которые пишут что вторая часть и так хорошо выглядит и не надо нечего делать.100% это пишут те знатоки которые не играли в Ремейк. Да, выглядит она не плохо но освещение и все фишки RTX в таких играх делают атмосферу намного круче да и всё остальное тоже. Короче, очень печально что они забили болт на вторую часть(если это конечно правда).
Реально. Выкатят очередную игру по Марвел, которая обдристается.
Да и не нужен этот ремейк. 2 часть норм играется и графонттам не такой уж и ужасный))
Ну, лан.
Кто знает что там с продажами ремейка первого Dead Space? Зная EA скорее всего недостаточные.
Не надо 2 часть, она классная
А вот 3 часть очень надо
EAдарасты
очень жаль. эталонный ремейк сделали, любимая игра стала еще лучше. а такие надежды были, что трилогию всю на один уровень поставят.
Цитирую классика-Nooooo!
жаль, но почему то было ощущение, что ЕА не станет запускать конвейр качества, учитвая то, как ЕА распоряжается своими тайтлами