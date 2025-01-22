Bungie хочет вернуться к одиночным играм, но сосредоточена на играх-сервисах

По слухам, разработчики Bungie хотят создавать одиночные игры, но их идеи не получают одобрения. С момента выхода Destiny 2 в 2017 году Bungie стала лидером жанра игр-сервисов, который остается популярным в 2025 году. Успех компании в этом направлении, похоже, оставляет мало места для экспериментов.

Хотя многие фанаты Destiny 2 ценят модель игры-сервиса, некоторые надеются, что Bungie вернется к одиночным проектам. Хотя это, судя по всему, маловероятно. По словам Зухаада Али из Destiny Bulletin, разработчики Bungie не раз предлагали проекты меньшего масштаба и риска, но такие идеи быстро отклонялись, несмотря на то, что они требовали не много ресурсов. Помимо Marathon, Bungie разрабатывает эксклюзивную MOBA для PlayStation с кодовым названием Gummy Bears. Этот амбициозный проект под руководством новой студии PlayStation сочетает в себе элементы Super Smash Bros. с оригинальными механиками. Bungie продолжает делать ставку на игры-сервисы, несмотря на отмену нескольких проектов PlayStation, включая спин-офф Destiny под кодовым названием Payback. Эти отмены связаны с опасениями, что игры не окупят вложенные средства даже после релиза.

Несмотря на то, что Bungie активно развивает игры-сервисы, стремление разработчиков к созданию одиночных проектов может сыграть роль в будущем компании, особенно если индустрия сделает поворот в сторону менее затратных игр.