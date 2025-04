Bungie раскроет будущее Destiny 2 уже 6 мая

После недавнего анонса Marathon, Bungie анонсировала презентацию следующего дополнения к Destiny 2 — The Edge of Fate, которая пройдёт 6 мая 2025 года. Также студия расскажет о контенте на ближайший год.

На постере показаны символы загадочной фракции The Nine, давно фигурирующей в лоре игры. Старт презентации — в 9:00 по PT / 12:00 по ET / 19:00 по МСК. Смотреть можно будет на YouTube канале Bungie.

Новых деталей пока немного, но известно, что Bungie отказывается от ежегодных дополнений в пользу двух «средних» экспансий в год, похожих по масштабу на Rise of Iron. Первая из них отправит игроков в локацию в стиле Metroidvania.

Ранее в игре появлялся намёк на релиз 15 июля, но он был удалён. Точные даты, вероятно, станут известны на презентации.