Арт-директор оригинального Deus Ex раскритиковал ремастер игры

Джерри О'Флаэрти, арт-директор оригинальной игры Deus Ex, выразил своё мнение о готовящемся ремастере культовой RPG во время интервью с FRVR. Его реакция оказалась откровенно негативной.
«О, чёрт возьми, — заявил О'Флаэрти. — Нет. Этого не нужно было делать. Простите те, кто был вовлечён в этот проект. О боже, да, нет».
Хотя позже он добавил: «Если уж вы это делаете, ладно, почему бы и нет? Почему я осуждаю?» — это звучит скорее как принятие судьбы, чем одобрение. О'Флаэрти объяснил, что оригинальная Deus Ex 2000 года никогда не была графическим хитом, но обладала особой атмосферой и целостной эстетикой.
«Вы хотели опираться на то, что движок делает хорошо, и не делать того, что он делает плохо»
Ремастер от Aspyr, представленный в сентябре, уже вызвал волну критики. Игроки отмечают, что вместо сохранения оригинальной стилистики разработчики просто повысили разрешение текстур, сделав игру слишком яркой, громоздкой и странным образом даже более архаичной на вид, чем оригинал.
О'Флаэрти вспомнил, что большая часть ручной работы в оригинальной Deus Ex не стремилась к фотореализму, который так часто пытаются достичь в современных ремастерах.
«Вы не стремитесь к эффективности, вы стремитесь к реальности. А иногда реальность — это не совсем то, что вам нужно. Вот почему в Голливуде так сильно освещают свои фильмы. Они хотят, чтобы всё было именно так, как они хотят»
Поклонники игры также выражают недовольство. «Они превратили графику 1999 года в графику 2003 года», — написал один из разочарованных игроков. «Как кто-то не понял, насколько ужасно это выглядит?» — задаётся вопросом другой. Остаётся надеяться, что Aspyr прислушается к критике и либо изменит подход к ремастеру (что почти наверняка приведёт к задержке выпуска), либо добавит возможность переключения на оригинальную графику, как это было сделано в успешных ремастерах Tomb Raider.
Deus Ex, выпущенная в 2000 году, стала культовой RPG, известной своей глубокой сюжетной линией, нелинейным геймплеем и философскими темами.
Интересно, что за 25 лет существования франшизы было выпущено несколько продолжений, но ни одно из них не смогло повторить успех оригинала в полной мере.
По факту модели стали как пластелин некоторые вообще заменены видно что прогнали нейросеткой как попало и готово идеальный пример как не надо делать ремастеры нужно было сделать как Thing Remastered где всë осталось как было но hd текстуры освещение подтянутое кое-где модели просто улучшены а тут пипец и это на фоне Revision от фанатов.
Хотят и рыбку съесть и сесть
Да, похоже, что они испортили оригинал. Можно не ждать.
Оригинал удалили из всех библиотек игроков и в целом из Стима, что ли?
Оригинал уберут из магазина, и взять получится только эту какашку с повышенным ценником. В первый раз что ли? )
Здесь останется.
https://www.gog.com/en/game/deus_ex
Да оригинал был шедевром, сколько раз в него играл и каждый раз было интересно.
Тут ремейк нужен, а не ремастер.
Да нужен рымейк, но и ремастер кратно дешевле сделать
Ну дык! Человек говорит то, что у всех на уме. Только "надмозги" считают что их неуклюжие кривляния чего-то стоят.
Пара ламп над башкой и ОЧЕНЬ ПЛАВНАЯ тень не исправят "кубизма" игры.
Хочется возродить икону - постарайтесь, мля, а не пририсовывайте дешёвые эффекты на древний кирпич.
Чего её возрождать? Кто хочет давно играет, фанатских модов куча. Можно просто графон оригинала улучшить, можно собрать свой деус с блекджеком. Кто не хочет сильно парится есть глобальные проекты типа Deus Ex: Revision (в Стиме кстати официально)
Этот ремастер для ностальгирующих, купил, поиграл полчаса и забыл...
Неизвестна дата выхода. И опять русского перевода не будет.
Пофиг на новые текстуры, мне важно что бы можно было в любой момент переключаться на старые как в Ларке