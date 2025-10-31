ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Deus Ex 22.06.2000
Экшен, Ролевая, Стелс, От первого лица, Киберпанк
9.1 1 011 оценок

Арт-директор оригинального Deus Ex раскритиковал ремастер игры

TheSkoofLord TheSkoofLord

Джерри О'Флаэрти, арт-директор оригинальной игры Deus Ex, выразил своё мнение о готовящемся ремастере культовой RPG во время интервью с FRVR. Его реакция оказалась откровенно негативной.

«О, чёрт возьми, — заявил О'Флаэрти. — Нет. Этого не нужно было делать. Простите те, кто был вовлечён в этот проект. О боже, да, нет».

Хотя позже он добавил: «Если уж вы это делаете, ладно, почему бы и нет? Почему я осуждаю?» — это звучит скорее как принятие судьбы, чем одобрение. О'Флаэрти объяснил, что оригинальная Deus Ex 2000 года никогда не была графическим хитом, но обладала особой атмосферой и целостной эстетикой.

«Вы хотели опираться на то, что движок делает хорошо, и не делать того, что он делает плохо»

Ремастер от Aspyr, представленный в сентябре, уже вызвал волну критики. Игроки отмечают, что вместо сохранения оригинальной стилистики разработчики просто повысили разрешение текстур, сделав игру слишком яркой, громоздкой и странным образом даже более архаичной на вид, чем оригинал.

О'Флаэрти вспомнил, что большая часть ручной работы в оригинальной Deus Ex не стремилась к фотореализму, который так часто пытаются достичь в современных ремастерах.

«Вы не стремитесь к эффективности, вы стремитесь к реальности. А иногда реальность — это не совсем то, что вам нужно. Вот почему в Голливуде так сильно освещают свои фильмы. Они хотят, чтобы всё было именно так, как они хотят»

Поклонники игры также выражают недовольство. «Они превратили графику 1999 года в графику 2003 года», — написал один из разочарованных игроков. «Как кто-то не понял, насколько ужасно это выглядит?» — задаётся вопросом другой. Остаётся надеяться, что Aspyr прислушается к критике и либо изменит подход к ремастеру (что почти наверняка приведёт к задержке выпуска), либо добавит возможность переключения на оригинальную графику, как это было сделано в успешных ремастерах Tomb Raider.

Deus Ex, выпущенная в 2000 году, стала культовой RPG, известной своей глубокой сюжетной линией, нелинейным геймплеем и философскими темами.

Интересно, что за 25 лет существования франшизы было выпущено несколько продолжений, но ни одно из них не смогло повторить успех оригинала в полной мере.

Источник  
18
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Punisher1

По факту модели стали как пластелин некоторые вообще заменены видно что прогнали нейросеткой как попало и готово идеальный пример как не надо делать ремастеры нужно было сделать как Thing Remastered где всë осталось как было но hd текстуры освещение подтянутое кое-где модели просто улучшены а тут пипец и это на фоне Revision от фанатов.

10
K0t Felix

Хотят и рыбку съесть и сесть

1
Ahnx

Да, похоже, что они испортили оригинал. Можно не ждать.

8
Anglerfish

Оригинал удалили из всех библиотек игроков и в целом из Стима, что ли?

1
Kalaka Whitewing Anglerfish

Оригинал уберут из магазина, и взять получится только эту какашку с повышенным ценником. В первый раз что ли? )

3
Ahnx Kalaka Whitewing

Здесь останется.

https://www.gog.com/en/game/deus_ex

3
sa1958

Да оригинал был шедевром, сколько раз в него играл и каждый раз было интересно.

6
MrX11
5
RPG fan of games

Тут ремейк нужен, а не ремастер.

4
K0t Felix

Да нужен рымейк, но и ремастер кратно дешевле сделать

2
Аристов--Черный

Ну дык! Человек говорит то, что у всех на уме. Только "надмозги" считают что их неуклюжие кривляния чего-то стоят.

Пара ламп над башкой и ОЧЕНЬ ПЛАВНАЯ тень не исправят "кубизма" игры.

Хочется возродить икону - постарайтесь, мля, а не пририсовывайте дешёвые эффекты на древний кирпич.

3
ant 36436

Чего её возрождать? Кто хочет давно играет, фанатских модов куча. Можно просто графон оригинала улучшить, можно собрать свой деус с блекджеком. Кто не хочет сильно парится есть глобальные проекты типа Deus Ex: Revision (в Стиме кстати официально)

Этот ремастер для ностальгирующих, купил, поиграл полчаса и забыл...

3
Ded Chelyabinsk

Неизвестна дата выхода. И опять русского перевода не будет.

2
Геральт Батькович
1
WarCraf4er

Пофиг на новые текстуры, мне важно что бы можно было в любой момент переключаться на старые как в Ларке

1