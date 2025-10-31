Арт-директор оригинального Deus Ex раскритиковал ремастер игры

Джерри О'Флаэрти, арт-директор оригинальной игры Deus Ex, выразил своё мнение о готовящемся ремастере культовой RPG во время интервью с FRVR. Его реакция оказалась откровенно негативной.

«О, чёрт возьми, — заявил О'Флаэрти. — Нет. Этого не нужно было делать. Простите те, кто был вовлечён в этот проект. О боже, да, нет».

Хотя позже он добавил: «Если уж вы это делаете, ладно, почему бы и нет? Почему я осуждаю?» — это звучит скорее как принятие судьбы, чем одобрение. О'Флаэрти объяснил, что оригинальная Deus Ex 2000 года никогда не была графическим хитом, но обладала особой атмосферой и целостной эстетикой.

«Вы хотели опираться на то, что движок делает хорошо, и не делать того, что он делает плохо»

Ремастер от Aspyr, представленный в сентябре, уже вызвал волну критики. Игроки отмечают, что вместо сохранения оригинальной стилистики разработчики просто повысили разрешение текстур, сделав игру слишком яркой, громоздкой и странным образом даже более архаичной на вид, чем оригинал.

О'Флаэрти вспомнил, что большая часть ручной работы в оригинальной Deus Ex не стремилась к фотореализму, который так часто пытаются достичь в современных ремастерах.

«Вы не стремитесь к эффективности, вы стремитесь к реальности. А иногда реальность — это не совсем то, что вам нужно. Вот почему в Голливуде так сильно освещают свои фильмы. Они хотят, чтобы всё было именно так, как они хотят»

Поклонники игры также выражают недовольство. «Они превратили графику 1999 года в графику 2003 года», — написал один из разочарованных игроков. «Как кто-то не понял, насколько ужасно это выглядит?» — задаётся вопросом другой. Остаётся надеяться, что Aspyr прислушается к критике и либо изменит подход к ремастеру (что почти наверняка приведёт к задержке выпуска), либо добавит возможность переключения на оригинальную графику, как это было сделано в успешных ремастерах Tomb Raider.

Deus Ex, выпущенная в 2000 году, стала культовой RPG, известной своей глубокой сюжетной линией, нелинейным геймплеем и философскими темами.

Интересно, что за 25 лет существования франшизы было выпущено несколько продолжений, но ни одно из них не смогло повторить успех оригинала в полной мере.