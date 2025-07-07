Deus Ex могла быть совсем другой - Уоррен Спектор мог сделать игру в сеттинге Command & Conquer

Deus Ex почти превратилась в совершенно другую игру. Легендарный разработчик Уоррен Спектор рассказал, что в 1994 году его концепция под названием Troubleshooter могла быть реализована как RPG во вселенной Command & Conquer.

Тогда Спектор работал в Origin Systems и пытался продвинуть свою идею, но безуспешно. В итоге он почти подписал контракт с Westwood Studios — создателями Command & Conquer. План был прост: взять механику выбора игрока и смешать жанры из Troubleshooter, перенести всё в мир C&C и создать уникальную RPG.

Однако судьба вмешалась: Джон Ромеро, соавтор DOOM, предложил Спектору финансирование и творческую свободу для самостоятельной разработки. Благодаря этому Troubleshooter превратилась в легендарную Deus Ex, которую мы знаем сегодня.

Таким образом, одна из самых влиятельных RPG могла пойти совсем другим путём — и почти стала частью стратегии.