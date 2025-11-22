37 сезон Diablo 3 - "Запретные архивы" начнется 5 декабря

37-й сезон начнется 5 декабря в 17:00 (PST/CST/KST) вскоре после выхода следующего обновления Diablo 3. Читайте далее, чтобы узнать подробности о теме сезона, запланированного к выходу 5 декабря.

37-й сезон: «Запретные архивы»

Тема 37-го сезона — «Запретные архивы». Многие искатели приключений уже выяснили, какая сила заключена в древнем кубе Канаи. Но никто не знает о ней больше, чем Золтун Кулл — прославленный хорадрим, которого одни считают величайшим ученым, а другие — страшным злодеем. Кулл раскрыл тайны куба и научился творить с его помощью такое, что никому прежде не удавалось. Он научился извлекать и сохранять энергию могущественных реликвий. В 37-м сезоне Кулл поделится с вами своими знаниями, если вы позволите ему провести кое-какие эксперименты.

На протяжении всего 37-го сезона дополнительные легендарные свойства в кубе Канаи не будут привязаны к категориям снаряжения. Если обычно игрок может применить к снаряжению только одно свойство оружия, одно свойство доспехов и одно — украшения, то теперь этих ограничений больше не будет. Вы можете экипировать два свойства оружия и одно — доспехов. Или призвать силу трех амулетов разом. Выбор за вами! Не терпится посмотреть, каких персонажей вы создадите!

Сезонные декоративные награды

Начиная с 17-го сезона мы даем игрокам возможность получить награды, которые они могли пропустить ранее. В 37-м сезоне вернутся награды, впервые появившиеся в 13-м и 25-м сезонах. В дополнение к шлему и наплечникам из эксклюзивного комплекта завоевателя игроки смогут заработать рамки для портретов в стиле Империя. Коллекционеры питомцев будут рады возвращению мишутки Блейна! Во время совместных путешествий у вас может возникнуть мысль спросить его, почему он покрыт кровью, или попытаться отнять острые предметы, которые он носит с собой. Настоятельно советуем этого не делать.

Также для отважных нефалемов, завершивших сезонный поход, возвращаются два неуловимых декоративных предмета из 25-го сезона. Выстояв против влияния «Владык Преисподней» и выполнив задачи стража сезонного похода 37-го сезона, вы получите рамку для портрета «Окно Тристрама» и питомца «Темный барчонок».

Награды сезонного похода

Если вы добросовестно проходили прошлые сезоны и каждый раз выполняли все задачи завоевателя, то у вас, вероятно, уже есть несколько дополнительных вкладок тайника. Игроки, по итогам сезонного похода открывшие меньше пяти вкладок тайника, могут разблокировать еще одну, выполнив следующие задачи завоевателя:

Завершите прохождение портала на уровне сложности «Истязание XIII» менее чем за 5 минут

Завершите прохождение великого портала 60-го уровня в одиночку

Убейте Алчность на уровне сложности «Истязание XIII»

Убейте Цидею на уровне сложности «Истязание XIII» менее чем за 15 секунд

Перекуйте легендарный или комплектный предмет

Инкрустируйте древний предмет легендарным самоцветом 50-го уровня или более высокого

Улучшите 3 легендарных самоцвета до 55-го уровня

Выполните два завоевания

Сезонные завоевания

Раз уж речь зашла о завоеваниях, следует отметить, что их список тоже изменится. Любите скорость? В игру вернутся испытания «Спринтер» и «Наперегонки». Нравится испытывать свои силы в великих порталах? Испытания «Божественность» и «Львиное сердце» тоже вернутся. Если же вам нравится разить толпы монстров в событии «Проклятый сундук», то вам подойдут испытания «Проклятие!» и «Парад звезд». Игроки, желающие пройти как можно дальше без использования бонусов от классовых комплектов, по достоинству оценят испытания «Азарт» и «Сверхчеловек». Наконец, если вы хотите показать свое мастерство прохождения комплектных подземелий, завоевания «Повелители вселенной» и «Мастера комплектов» также будут доступны вновь.

Дар Хедрига

Как и раньше, вы получите новый красивый классовый набор из даров Хедрига за завершение определенных глав сезонного похода. Ниже приведен список всех доступных комплектов, а также условия получения для тех, кто раньше не участвовал в сезонах.

За успешное прохождение 2-й, 3-й и 4-й главы сезонного похода вы получите в сумме три дара Хедрига. Каждый дар содержит несколько предметов из комплекта для определенного класса. В каждом сезоне вы можете получить не более одного комплекта в героическом и обычном режиме, так что выбирайте мудро!

То, какие именно предметы из комплекта вы получите, зависит от класса персонажа, открывшего дары. Чтобы собрать полный комплект предметов для того или иного класса, открывать дары должен один герой.

Ниже приведен список комплектов, которые можно получить в 37-м сезоне с помощью даров Хедрига.