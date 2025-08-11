Capcom запустила тематическое мероприятие с розыгрышем официальной атрибутики серии Dino Crisis

Capcom объявила, что будет продавать оригинальные и ранее не выпускавшиеся продукты из серии survival horror Dino Crisis в своей онлайн-лотерее «Capkuji Online», которая будет проходить до 12 сентября. Среди главных призов — «толстовки» и «настольные коврики» с символикой Dino Crisis, а также «акриловые подставки» с известными героями и «наклейки» с изображением динозавров из франшизы
Например, вероятность получить толстовку составляет 1 к 100, а коврик - 3 к 100. Игроки могут приобрести один или несколько «билетов» за 880 иен (около 6 евро), и от удачи будет зависеть, получат ли они один из желанных призов или нет.
Мероприятие не предусматривает каких-либо анонсов видеоигр, что в очередной раз разочаровало фанатов, которые вот уже более 20 лет ждут выхода ремейка или новой главы в серии хорроров на выживание.
Еще одно подтверждение того, что Capcom не забыла о бренде, даже если анонса новой игры пока нет. В 2024 году компания предложила фанатам ответить на вопрос, какую бы историческую франшизу они хотели бы увидеть снова, включив Dino Crisis в число вариантов, и реакция сообщества была однозначной. Кроме того, в том же году в GOG вернулась улучшенная версия оригинальной игры, а на PS4 и PS5 игра появилась в библиотеке PS Plus Premium, при этом в дополнении с трофеями.
Подобный шаг со стороны Capcom возрождает надежду на то, что франшиза о динозаврах получит продолжение, о чем так просят фанаты по всему миру. А запуск лотереи с этими товарами может стать предвестником того, что в будущем мы увидим продолжение серии.
Лучше бы кэпком сделала римэйк первой lost planet extreme conditions. До сих пор её поигрываю. Видел она кстати на иксбоке только что скидку получила, стоит как пирожок. Смешно но там до сих пор работает кроссплей между xbox360 и дисковой пк версией хахаха, а играют всего 10 челиков раз в месяц, и ничего как-то содержание серверов не загубило кэпком))
Сюжетка уважаемая в lost planet 1, не то что мафия. Нормальная камера сверху не из-за плеча. Приятная стрельба. На харде и ультре боссы отымеют как в солсах кто любит. Физика аля хэйло. Игра в крайне редком снежном сеттинге. Кэпком на неё внимание не обращает зря, такая не напряжная игруха на случай расслабона.