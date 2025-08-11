Capcom запустила тематическое мероприятие с розыгрышем официальной атрибутики серии Dino Crisis

Capcom объявила, что будет продавать оригинальные и ранее не выпускавшиеся продукты из серии survival horror Dino Crisis в своей онлайн-лотерее «Capkuji Online», которая будет проходить до 12 сентября. Среди главных призов — «толстовки» и «настольные коврики» с символикой Dino Crisis, а также «акриловые подставки» с известными героями и «наклейки» с изображением динозавров из франшизы

Например, вероятность получить толстовку составляет 1 к 100, а коврик - 3 к 100. Игроки могут приобрести один или несколько «билетов» за 880 иен (около 6 евро), и от удачи будет зависеть, получат ли они один из желанных призов или нет.

Мероприятие не предусматривает каких-либо анонсов видеоигр, что в очередной раз разочаровало фанатов, которые вот уже более 20 лет ждут выхода ремейка или новой главы в серии хорроров на выживание.

Еще одно подтверждение того, что Capcom не забыла о бренде, даже если анонса новой игры пока нет. В 2024 году компания предложила фанатам ответить на вопрос, какую бы историческую франшизу они хотели бы увидеть снова, включив Dino Crisis в число вариантов, и реакция сообщества была однозначной. Кроме того, в том же году в GOG вернулась улучшенная версия оригинальной игры, а на PS4 и PS5 игра появилась в библиотеке PS Plus Premium, при этом в дополнении с трофеями.

Подобный шаг со стороны Capcom возрождает надежду на то, что франшиза о динозаврах получит продолжение, о чем так просят фанаты по всему миру. А запуск лотереи с этими товарами может стать предвестником того, что в будущем мы увидим продолжение серии.