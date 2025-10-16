В трейлере Directive 8020 показали геймплей, вдохновлённый "Чужим"

В рамках фестиваля IGN Fall Fan Fest 2025 был представлен новый трейлер хоррора The Dark Pictures Anthology: Directive 8020. Короткий, но насыщенный атмосферой ролик демонстрирует игровой процесс, находящийся под сильным влиянием фильмов «Нечто» и «Чужой».

Особенно заметно наследие культовой работы Ридли Скотта в представленном фрагменте. Одна из главных героинь, которую играет звезда «Джеймса Бонда» Лашана Линч, пробирается по вентиляционной шахте и с ужасом замечает вдалеке загадочный силуэт.

Выход Directive 8020 запланирован на 2026 год. Перенос релиза совпал с волной увольнений в студии Supermassive Games. В отличие от предыдущих частей серии The Dark Pictures, в новом проекте разработчики обещают не только сегменты с QTE (быстрыми нажатиями клавиш), но и подобие полноценного игрового процесса.

Ранее, в сентябре, представители студии выразили заинтересованность в сотрудничестве с австралийской актрисой Самарой Уивинг, известной по ролям в фильмах ужасов.