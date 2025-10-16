В трейлере Directive 8020 показали геймплей, вдохновлённый "Чужим"

В рамках фестиваля IGN Fall Fan Fest 2025 был представлен новый трейлер хоррора The Dark Pictures Anthology: Directive 8020. Короткий, но насыщенный атмосферой ролик демонстрирует игровой процесс, находящийся под сильным влиянием фильмов «Нечто» и «Чужой».
Особенно заметно наследие культовой работы Ридли Скотта в представленном фрагменте. Одна из главных героинь, которую играет звезда «Джеймса Бонда» Лашана Линч, пробирается по вентиляционной шахте и с ужасом замечает вдалеке загадочный силуэт.
Выход Directive 8020 запланирован на 2026 год. Перенос релиза совпал с волной увольнений в студии Supermassive Games. В отличие от предыдущих частей серии The Dark Pictures, в новом проекте разработчики обещают не только сегменты с QTE (быстрыми нажатиями клавиш), но и подобие полноценного игрового процесса.
Ранее, в сентябре, представители студии выразили заинтересованность в сотрудничестве с австралийской актрисой Самарой Уивинг, известной по ролям в фильмах ужасов.
Круто, жду игру
С таким гг игра сразу в помойку улетает. Прям в днище самое
С таким это каким? И если ты не знал то в играх Supermassive Games гг не один, их несколько
Короче только беготня , а драк и стрельбы не будет?
Если драки и стрельба и будут то только по принципу:"Нажмите несколько раз клавишу E". Это интерактивное кино. По типу Heavy Rain или Beyond: Two Souls.
Это игра в жанре интерактивного кино, если играл в прошлые игры этой студии, то знаешь какие у них игры