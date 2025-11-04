ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
7.5 136 оценок

Авторы Dispatch показали тизер пятого и шестого эпизодов

butcher69 butcher69

AdHoc Studio представила тизер-трейлер к пятому и шестому эпизодам комедийной эпизодической игры Dispatch, которая сочетает супергеройский сеттинг с офисными интригами. Новые эпизоды выйдут 5 ноября на PlayStation 5 и PC (Steam), позволяя игрокам продолжить наблюдать за приключениями Роберта Робертсона, бывшего героя по имени Меха-Мэн, ставшего диспетчером.

Игрокам предстоит управлять командой бывших суперзлодеев, помогая им адаптироваться к мирной жизни и одновременно справляясь с офисными драмами. Тизер демонстрирует развитие сюжета, новые комические ситуации и намеки на раскрытие тайн, которые закручиваются по мере выхода эпизодов.

Продажи Dispatch превысили миллион копий за 10 дней

На данный момент уже доступны четыре эпизода из восьми, и фанаты с нетерпением ожидают продолжения. Пятый и шестой эпизоды обещают добавить свежие персонажи, необычные миссии и новые сюжетные линии, расширяя юмористический мир Dispatch.

Для поклонников супергеройской офисной комедии Dispatch остается одной из самых оригинальных игр жанра, сочетая юмор, тактическое управление командой и эпизодическую подачу истории. Новый тизер позволяет заглянуть за кулисы происходящего и настроиться на предстоящий релиз.

22
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
Дворф

жрут повестку балбесы

7
Alex40001

а кто там повесточный то?

2
Аpelsin Alex40001

https://pix.playground.ru/dispatch/3749794/

2
Alex40001 Аpelsin

ну такое....

Спойлер

так он даже не человек

ну или просто не говори что с Блейзер целовался

Константин335

Выйдут все эпизоды и тогда можно будет начинать играть

3
Who am I really

Смотреть кинцо только смотрят, нажимая редко кнопки на геймпаде , что бы сделать очередной выбор иллюзию

sapov

Самое тупое что можно сделать с игрой это разделить на эпизоды. Прошлые их творения ничему их не научили, а тут ещё и эпизод меньше чем за час можно пройти

2
Costollom
а тут ещё и эпизод меньше чем за час можно пройти

Посмотреть.

Константин335

Что мешает дождаться всех эпизодов и потом играть?

jax baron

Прошлое творенье - это что вообще разве это разраб не новый?

JilDere

Ых, я увидел Куп на заднем плане, получается ли, что канонично надо выгонять Сонара в третьем эпизоде?(((

1
Alex40001

там нет канона там есть выбор или или и будет или карлик дутся или демонесса

я вот не пойму вот карлик с куп фламбе с дивой демонесса с сонаром а невистерва с голимом? я про связь

1
Лобо

Глаз алмаз! Она там на секунду появилась а ты заметил

Лобо Alex40001

Ну эти пары друзья если их вместе отповлять со временем эти пары станут более эффективные в боях