Авторы Dispatch показали тизер пятого и шестого эпизодов

AdHoc Studio представила тизер-трейлер к пятому и шестому эпизодам комедийной эпизодической игры Dispatch, которая сочетает супергеройский сеттинг с офисными интригами. Новые эпизоды выйдут 5 ноября на PlayStation 5 и PC (Steam), позволяя игрокам продолжить наблюдать за приключениями Роберта Робертсона, бывшего героя по имени Меха-Мэн, ставшего диспетчером.
Игрокам предстоит управлять командой бывших суперзлодеев, помогая им адаптироваться к мирной жизни и одновременно справляясь с офисными драмами. Тизер демонстрирует развитие сюжета, новые комические ситуации и намеки на раскрытие тайн, которые закручиваются по мере выхода эпизодов.
На данный момент уже доступны четыре эпизода из восьми, и фанаты с нетерпением ожидают продолжения. Пятый и шестой эпизоды обещают добавить свежие персонажи, необычные миссии и новые сюжетные линии, расширяя юмористический мир Dispatch.
Для поклонников супергеройской офисной комедии Dispatch остается одной из самых оригинальных игр жанра, сочетая юмор, тактическое управление командой и эпизодическую подачу истории. Новый тизер позволяет заглянуть за кулисы происходящего и настроиться на предстоящий релиз.
жрут повестку балбесы
а кто там повесточный то?
https://pix.playground.ru/dispatch/3749794/
ну такое....
так он даже не человек
ну или просто не говори что с Блейзер целовался
Выйдут все эпизоды и тогда можно будет начинать играть
Смотреть кинцо только смотрят, нажимая редко кнопки на геймпаде , что бы сделать очередной выбор иллюзию
Самое тупое что можно сделать с игрой это разделить на эпизоды. Прошлые их творения ничему их не научили, а тут ещё и эпизод меньше чем за час можно пройти
Посмотреть.
Что мешает дождаться всех эпизодов и потом играть?
Прошлое творенье - это что вообще разве это разраб не новый?
Ых, я увидел Куп на заднем плане, получается ли, что канонично надо выгонять Сонара в третьем эпизоде?(((
там нет канона там есть выбор или или и будет или карлик дутся или демонесса
я вот не пойму вот карлик с куп фламбе с дивой демонесса с сонаром а невистерва с голимом? я про связь
Глаз алмаз! Она там на секунду появилась а ты заметил
Ну эти пары друзья если их вместе отповлять со временем эти пары станут более эффективные в боях