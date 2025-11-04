Авторы Dispatch показали тизер пятого и шестого эпизодов

AdHoc Studio представила тизер-трейлер к пятому и шестому эпизодам комедийной эпизодической игры Dispatch, которая сочетает супергеройский сеттинг с офисными интригами. Новые эпизоды выйдут 5 ноября на PlayStation 5 и PC (Steam), позволяя игрокам продолжить наблюдать за приключениями Роберта Робертсона, бывшего героя по имени Меха-Мэн, ставшего диспетчером.

Игрокам предстоит управлять командой бывших суперзлодеев, помогая им адаптироваться к мирной жизни и одновременно справляясь с офисными драмами. Тизер демонстрирует развитие сюжета, новые комические ситуации и намеки на раскрытие тайн, которые закручиваются по мере выхода эпизодов.

На данный момент уже доступны четыре эпизода из восьми, и фанаты с нетерпением ожидают продолжения. Пятый и шестой эпизоды обещают добавить свежие персонажи, необычные миссии и новые сюжетные линии, расширяя юмористический мир Dispatch.

Для поклонников супергеройской офисной комедии Dispatch остается одной из самых оригинальных игр жанра, сочетая юмор, тактическое управление командой и эпизодическую подачу истории. Новый тизер позволяет заглянуть за кулисы происходящего и настроиться на предстоящий релиз.