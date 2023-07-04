Новый боец в DNF Duel появится 12 июля ©

После первоначального анонса в декабре прошлого года первый персонаж DLC игры DNF Duel - Spectre - наконец-то присоединится к реестру 12 июля. Как часть предстоящего Season Pass, она будет доступна на всех платформах.

В Season Pass входят еще четыре персонажа, следующий появится осенью 2023 года. Третий персонаж DLC выйдет зимой 2023 года с новой ареноц, а четвертый и пятый запланированы на 2024 год. Наряду со Spectre команда разработчиков добавляет две новые системы - Indomitable Spirit и Cube Select, которые входят в новую систему Awakening. Трейлеры вы можете увидеть здесь.

Пробуждение может активироваться, когда здоровье персонажа падает ниже 30 процентов, вызывая новые эффекты и умения. Его можно активировать и при падении здоровья ниже 50 процентов, но тогда оно будет менее мощным. Что касается Спектры, вы можете ознакомиться с ее способностями и умениями здесь.

DNF Duel доступна для PS4, PS5, PC и Nintendo Switch.