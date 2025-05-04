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Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица
8.7 323 оценки

Разработчики DOOM: The Dark Ages показали обновленный дизайн Арахнотрона

Gruz_ Gruz_

Разработчики DOOM: The Dark Ages вновь радуют поклонников игры публикацией различных материалов о врагах, с которыми будет сражаться Палач Рока. И в этот раз объектом внимания стал Арахнотрон - еще один из культовых врагов серии.

Судя по тому, что было показано на новом концепт-арте, внешний вид монстра изменился - теперь вместо характерных «механических» ног у него появились другие опоры, а на самой башке закреплен шестиствольный миниган. Кроме того, id Software выпустила небольшой тизер игровой модели и ее боевых способностей, но не стала полностью раскрывать возможности Арахнотрона.

Релиз DOOM: The Dark Ages состоится 15 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, игра сходу появится в Game Pass.

19
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Jarvis666

Зумерскмй дизайн, ему бы ещё вместо пулемëта JBL колонку прицепили на хвост и он был включал "хиты" этих лет))

13
Пользователь ВКонтакте

Какой какой дизайн? // Артём Савельев

4
NateberegiSRatsiju Пользователь ВКонтакте

дерьмовый

4
AdriftDylan

Больше похоже из вселенной Терминатора слямзили.

5
NateberegiSRatsiju

Выглядит как картинка из мобилки.

3
Александр Гоголев
2
Mr_Diablo0

Минуты не прошло сразу комментарий удалили...
Пора Playground называть GTAground

1
Uilenspiegel

Павук.