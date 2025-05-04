Разработчики DOOM: The Dark Ages показали обновленный дизайн Арахнотрона

Разработчики DOOM: The Dark Ages вновь радуют поклонников игры публикацией различных материалов о врагах, с которыми будет сражаться Палач Рока. И в этот раз объектом внимания стал Арахнотрон - еще один из культовых врагов серии.
Судя по тому, что было показано на новом концепт-арте, внешний вид монстра изменился - теперь вместо характерных «механических» ног у него появились другие опоры, а на самой башке закреплен шестиствольный миниган. Кроме того, id Software выпустила небольшой тизер игровой модели и ее боевых способностей, но не стала полностью раскрывать возможности Арахнотрона.
Релиз DOOM: The Dark Ages состоится 15 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, игра сходу появится в Game Pass.
Зумерскмй дизайн, ему бы ещё вместо пулемëта JBL колонку прицепили на хвост и он был включал "хиты" этих лет))
Какой какой дизайн? // Артём Савельев
дерьмовый
Больше похоже из вселенной Терминатора слямзили.
Выглядит как картинка из мобилки.
Минуты не прошло сразу комментарий удалили...
Пора Playground называть GTAground
Павук.