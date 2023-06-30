Мобильный хит Doomsday: Last Survivors вышел на PC ©

Апокалиптическая стратегия с элементами выживания Doomsday: Last Survivors, дебютировавшая на мобильных устройствах под управлением iOS и Android, наконец-то, добралась до PC (Steam и Epic Games Store).

Doomsday: Last Survivors, действие которой происходит в апокалиптическом будущем, сочетает геймплей стратегии в реальном времени с онлайн-матчами, в которых вам предстоит защищать свою группу выживших от орд нежити и соперничающих фракций, стремящихся отнять все, что у вас есть.

В роли командира вам предстоит исследовать мир, проникая в области, скрытые туманом, чтобы разблокировать новые приключения и редкое снаряжение. В бою вы будете иметь прямой контроль как над своими юнитами, так и над уникальными могущественными героями. Эти герои помогут вам защитить свое убежище или возглавят наступление на других выживших.