Doomsday: Last Survivors 15.09.2021
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Мобильный хит Doomsday: Last Survivors вышел на PC

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ltdx
Новости

Апокалиптическая стратегия с элементами выживания Doomsday: Last Survivors, дебютировавшая на мобильных устройствах под управлением iOS и Android, наконец-то, добралась до PC (Steam и Epic Games Store).

Doomsday: Last Survivors, действие которой происходит в апокалиптическом будущем, сочетает геймплей стратегии в реальном времени с онлайн-матчами, в которых вам предстоит защищать свою группу выживших от орд нежити и соперничающих фракций, стремящихся отнять все, что у вас есть.

В роли командира вам предстоит исследовать мир, проникая в области, скрытые туманом, чтобы разблокировать новые приключения и редкое снаряжение. В бою вы будете иметь прямой контроль как над своими юнитами, так и над уникальными могущественными героями. Эти герои помогут вам защитить свое убежище или возглавят наступление на других выживших.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Юрец Одесса

"Мобильный хит" Серьезно?? Обычная мобильная дрочильня, донатная помойка, это хит?

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Mimpro

Да. Хитами называют популярные проекты, а на смартфонах у игры миллионы скачиваний.

0
Rograx

Я бы переформулировал, не хит а "щит".

1