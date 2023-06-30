Мобильный хит Doomsday: Last Survivors вышел на PC

Апокалиптическая стратегия с элементами выживания Doomsday: Last Survivors, дебютировавшая на мобильных устройствах под управлением iOS и Android, наконец-то, добралась до PC (Steam и Epic Games Store).
Doomsday: Last Survivors, действие которой происходит в апокалиптическом будущем, сочетает геймплей стратегии в реальном времени с онлайн-матчами, в которых вам предстоит защищать свою группу выживших от орд нежити и соперничающих фракций, стремящихся отнять все, что у вас есть.
В роли командира вам предстоит исследовать мир, проникая в области, скрытые туманом, чтобы разблокировать новые приключения и редкое снаряжение. В бою вы будете иметь прямой контроль как над своими юнитами, так и над уникальными могущественными героями. Эти герои помогут вам защитить свое убежище или возглавят наступление на других выживших.
"Мобильный хит" Серьезно?? Обычная мобильная дрочильня, донатная помойка, это хит?
Да. Хитами называют популярные проекты, а на смартфонах у игры миллионы скачиваний.
Я бы переформулировал, не хит а "щит".