Данжен-кроулер Dungeon Drafters получил новый геймплейный трейлер ©

DANGEN Entertainment выпустила игровое видео «Dungeon Drafters», загадочного приключения в подземельях с элементами roguelite, которое должно выйти на ПК 27 апреля 2023 года.

Видео геймплея дает краткий обзор подземелья «Роща Туманных Руин» в полной версии игры с использованием персонажа Шиноби, одного из шести доступных в начале игры. Быстрая и яростная стартовая колода на основе Рейдера и Путешественника, позволяющая использовать карты атаки «Кольцо пламени», «Взмах ярости» и «Порыв», а также карты тактического движения, такие как «Прогулка в тени», «Хранилище» и «Крюк».

Dungeon Drafters — это загадочное приключение в подземелье, действие которого происходит в мире, где магия — это карты, а карты — это магия. Исследуйте древние руины, собирайте редкие карты и применяйте умные комбинации, чтобы побеждать врагов и создавать легендарную колоду заклинаний, которая может спасти мир.

Играйте за молодого искателя приключений, стремящегося исследовать древние руины, в этой игре с элементами rogue-lite, основанной на плитках. Выберите своего персонажа, создайте свою уникальную колоду заклинаний и окунитесь в древние подземелья, чтобы избавить мир от злых и запретных карт.

Сразитесь в бою на плитках с помощью колоды заклинаний, чтобы выполнять невероятные комбо, которые опустошают поле битвы. Собирайте редкие карты, собирайте сокровища, спасайте заблудших искателей приключений, а затем возвращайтесь в город, чтобы подготовиться к следующему забегу. Погрузитесь глубже и проложите свой путь к созданию идеальной колоды заклинаний, которая навсегда изгонит зло из мира.