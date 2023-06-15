Action Square представила многопользовательский экшен Dungeon Stalkers ©

Студия Action Square анонсировала новый многопользовательский экшен Dungeon Stalkers в духе классических RPG, связанных с прохождениями подземелий. Искатели приключений возьму на себя роль самых настоящих охотников за сокровищами, раз за разом отправляясь на вылазки в одиночку или с группой. Так как проект является PvPvE-направленным, помимо жутких монстров? на своем пути вы будете встречать и реальных игроков, которые могут пройти мимо либо же "засадить" нож в спину.

В целом концепция, как в небезызвестном Escape from Tarkov, где вы отправляетесь в рейд, собираете драгоценный (и не только) лут, по желанию сражаетесь с другими пользователями и в конечном итоге сбегаете из локации вместе с хабаром.

Помимо всего прочего, нам будут доступны уникальные персонажи со своими умениями, однако надеяться лишь на них не стоит. Важно добыть сильное оружие, чтобы быстрее уничтожать PvE-противников, и всегда быть готовыми к жестким столкновениям с реальными игроками.

Точная дата релиза пока не названа, но известно, что Dungeon Stalkers выйдет в декабре этого года. Игра станет доступна дня ПК, а также на смартфонах под управлением iOS и Android.