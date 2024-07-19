Dungeons 4 получит ковбойское дополнение в начале августа

Для стратегии Dungeons 4 готовится дополнение The Good, the Bad and the Evil, которое добавит новые миссии, юнитов и ловушки.
Вместе с генералом Талией игрокам предстоит отправиться в погоню за королевой гномов Брюнхильдой, пройти пять миссий и сразиться с новыми врагами. В игру будут добавлены Пистолеро, Гном-пулеметчик, Меткий стрелок и Пивовар. Также появятся гигантские скорпионы и новые сооружения. Талия получит новые навыки для борьбы с паровозами.
DLC The Good, the Bad and the Evil для Dungeons 4 выйдет 8 августа.
где-то на 7-8-ой миссии понимаешь, что ты видел весь контент. Играешь по одной и той же тактике, используешь одно и тоже, враги одни и теже, боссы одни и теже.
Игре тебя нечем удивить. Вся сложность - искуственная -раш в начале врагом, или таймеры.
Рождественский апдейт ещё 3 миссии заставил в это играть. Музыка (песня гоблинов) хороша была :)
а так... я не фанат гномов-Дикого Запада..