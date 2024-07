Dungeons 4 получит ковбойское дополнение в начале августа

Для стратегии Dungeons 4 готовится дополнение The Good, the Bad and the Evil, которое добавит новые миссии, юнитов и ловушки.

Вместе с генералом Талией игрокам предстоит отправиться в погоню за королевой гномов Брюнхильдой, пройти пять миссий и сразиться с новыми врагами. В игру будут добавлены Пистолеро, Гном-пулеметчик, Меткий стрелок и Пивовар. Также появятся гигантские скорпионы и новые сооружения. Талия получит новые навыки для борьбы с паровозами.

DLC The Good, the Bad and the Evil для Dungeons 4 выйдет 8 августа.