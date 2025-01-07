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Dying Light 27.01.2015
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Зомби, Кооператив
8.9 9 339 оценок

Mechanics VoiceOver выпустила обновление 1.02 для русской озвучки Dying Light

AceTheKing
Новости

Студия Mechanics VoiceOver сообщила о выпуске обновлений 1.01 и 1.02 для русской озвучки Dying Light, релиз которой состоялся 30 декабря.

Обновления исправляют некоторые неприятные ошибки в работе русификатора:

  • Добавлен мод для восстановления удаленных реплик (опционально);
  • Найдены дубли реплик некоторых персонажей - они заменены на их русские варианты;
  • Исправлена ошибка "out of memory", которая возникала у некоторых пользователей при установке русификатора.

Актуальную версию русской озвучки можно скачать с нашего сайта:

Dying Light: Definitive Edition "Русификатор звука" [v1.02] {R.G. MVO}
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