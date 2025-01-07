Mechanics VoiceOver выпустила обновление 1.02 для русской озвучки Dying Light

Студия Mechanics VoiceOver сообщила о выпуске обновлений 1.01 и 1.02 для русской озвучки Dying Light, релиз которой состоялся 30 декабря.
Обновления исправляют некоторые неприятные ошибки в работе русификатора:
- Добавлен мод для восстановления удаленных реплик (опционально);
- Найдены дубли реплик некоторых персонажей - они заменены на их русские варианты;
- Исправлена ошибка "out of memory", которая возникала у некоторых пользователей при установке русификатора.
Актуальную версию русской озвучки можно скачать с нашего сайта:
Как её установить на Стим дэк