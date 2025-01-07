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Dying Light 27.01.2015
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Зомби, Кооператив
8.9 9 347 оценок

Mechanics VoiceOver выпустила обновление 1.03 для русской озвучки Dying Light

AceTheKing
Новости

Студия Mechanics VoiceOver сообщила о выпуске обновлений 1.01 - 1.03 для русской озвучки Dying Light, релиз которой состоялся 30 декабря.

Обновления исправляют некоторые неприятные ошибки в работе русификатора версии 1.03 от 07.01.2025

  • Добавлена одна пропущенная фраза Крейна;
  • Добавлен мод для восстановления удаленных диалогов теперь восстанавливает и диалоги из дополнения (опционально);
  • Найдены дубли реплик некоторых персонажей - они заменены на их русские варианты;
  • Исправлена ошибка "out of memory", которая возникала у некоторых пользователей при установке русификатора.

Актуальную версию русской озвучки можно скачать с нашего сайта:

Dying Light: Definitive Edition "Русификатор звука" [v1.03] {R.G. MVO}
33
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Как её установить на Стим дэк

3
СнопакДоминатор

Хули вы заминусили. За шо?

6
Firеfuck СнопакДоминатор

К сожалению - такова аудитория ПГ. Безцеремонна и ценична!

Я лично не знаю как.

Попробуйте поискать в интернете или спросите у нейронок - они порой упрощают поиск ответа.

3
Мамаш Багамаев

Ахах, за простой интересующий вопрос заминусили. Общество однако...

3
MаnGo

Старый русскик надо удалять или поверх можно ставить?

2
Firеfuck

Поверх можно.

1
Xasan_06 Firеfuck

ачивки работают?

0
Baikal_Irkutsk

Зачем дважды пост делать? Внимание к себе привлечь?!

0
Unknow101

в жопу себе засуньте в это уже никто не играет З

-24
Firеfuck

Можем тебе в рот засунуть с твоими же ногами )

6