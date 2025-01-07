Mechanics VoiceOver выпустила обновление 1.03 для русской озвучки Dying Light

Студия Mechanics VoiceOver сообщила о выпуске обновлений 1.01 - 1.03 для русской озвучки Dying Light, релиз которой состоялся 30 декабря.
Обновления исправляют некоторые неприятные ошибки в работе русификатора версии 1.03 от 07.01.2025
- Добавлена одна пропущенная фраза Крейна;
- Добавлен мод для восстановления удаленных диалогов теперь восстанавливает и диалоги из дополнения (опционально);
- Найдены дубли реплик некоторых персонажей - они заменены на их русские варианты;
- Исправлена ошибка "out of memory", которая возникала у некоторых пользователей при установке русификатора.
Актуальную версию русской озвучки можно скачать с нашего сайта:
Как её установить на Стим дэк
Хули вы заминусили. За шо?
К сожалению - такова аудитория ПГ. Безцеремонна и ценична!
Я лично не знаю как.
Попробуйте поискать в интернете или спросите у нейронок - они порой упрощают поиск ответа.
Ахах, за простой интересующий вопрос заминусили. Общество однако...
Старый русскик надо удалять или поверх можно ставить?
Поверх можно.
ачивки работают?
Зачем дважды пост делать? Внимание к себе привлечь?!
в жопу себе засуньте в это уже никто не играет З
Можем тебе в рот засунуть с твоими же ногами )