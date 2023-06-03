Ecumene Aztec получила официальные системные требования к ПК ©

В последние несколько дней мы узнали о существовании игры, которая ознаменует дебют новой независимой команды Ecumene Games в игровой индустрии: речь идет о Ecumene Aztec, которая призывая нас принять участие в войне в 2025 году, приключении, ориентированном на колониализм.

Сейчас стали известны системные требования игры.

Минимальные:

Операционная система: Windows 7;

Процессор: Intel Core i5-3470/AMD FX 4350;

Память: 8 ГБ ОЗУ;

Видеокарта: Intel Core i5-3470/AMD FX 4350;

Память: 20 ГБ свободного места.

Рекомендованные

Операционная система: Windows 10;

Процессор: Intel Core i7-10400f/ AMD Ryzen 7 2700;

Память: 16 ГБ ОЗУ;

Видеокарта: Nvidia GTX 1660/AMD RX 590;

Память: 20 ГБ свободного места.

Игра кажется многообещающей благодаря повествовательному сектору, сосредоточенному на важных вопросах, таких как вопросы колониализма и культурного релятивизма, которые уступили место историческим явлениям, таким как эпоха конкистадоров.