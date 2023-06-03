Ecumene Aztec 2024 г.
7.5 4 оценки

Ecumene Aztec получила официальные системные требования к ПК

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monk70
Новости

В последние несколько дней мы узнали о существовании игры, которая ознаменует дебют новой независимой команды Ecumene Games в игровой индустрии: речь идет о Ecumene Aztec, которая призывая нас принять участие в войне в 2025 году, приключении, ориентированном на колониализм.

Сейчас стали известны системные требования игры.

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 7;
  • Процессор: Intel Core i5-3470/AMD FX 4350;
  • Память: 8 ГБ ОЗУ;
  • Видеокарта: Intel Core i5-3470/AMD FX 4350;
  • Память: 20 ГБ свободного места.

Рекомендованные

  • Операционная система: Windows 10;
  • Процессор: Intel Core i7-10400f/ AMD Ryzen 7 2700;
  • Память: 16 ГБ ОЗУ;
  • Видеокарта: Nvidia GTX 1660/AMD RX 590;
  • Память: 20 ГБ свободного места.

Игра кажется многообещающей благодаря повествовательному сектору, сосредоточенному на важных вопросах, таких как вопросы колониализма и культурного релятивизма, которые уступили место историческим явлениям, таким как эпоха конкистадоров.

ПК
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Комментарии: 10
Ваш комментарий
canteexnik

Что за видеокарта такая AMD FX 4350?

3
Избранный Белиара

Разработчики ошибку допустили на своей страничке Steam, а не особо смышлёный автор поста monk70 без раздумья просто скопирнул инфу)

2
PlatinumJack

видимо как и Intel Core i5-3470, новые линейки у красных и зеленых

0
Artery Kaulitz

Интегрированная, очевидно же ( ͡° ͜ʖ ͡°)

-1
monk70 Избранный Белиара

Что ты предлагаешь туда написать, если сами разработчики так указали? Все претензии к ним.

0
DeadRemix monk70

не высирать подобную новость ради бонусов и тупо оставить на потом. Можно же глянуть системки, упоминание вин 7 и прочего и понять ,что это бред в виде заглушки и что это потом изменится. К тому же игра выйдет только в 25 году

2
dreamevil2067

делают все-таки еще игры с нормальными системниками)

особенно порадовал Intel Core i7-10400f

3
Tiktotayou124
Видеокарта: Intel Core i5-3470.

Чего, бл?

2
barabear

По роликам конечно выглядит так себе...

1