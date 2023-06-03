Ecumene Aztec получила официальные системные требования к ПК

В последние несколько дней мы узнали о существовании игры, которая ознаменует дебют новой независимой команды Ecumene Games в игровой индустрии: речь идет о Ecumene Aztec, которая призывая нас принять участие в войне в 2025 году, приключении, ориентированном на колониализм.
Сейчас стали известны системные требования игры.
Минимальные:
- Операционная система: Windows 7;
- Процессор: Intel Core i5-3470/AMD FX 4350;
- Память: 8 ГБ ОЗУ;
- Видеокарта: Intel Core i5-3470/AMD FX 4350;
- Память: 20 ГБ свободного места.
Рекомендованные
- Операционная система: Windows 10;
- Процессор: Intel Core i7-10400f/ AMD Ryzen 7 2700;
- Память: 16 ГБ ОЗУ;
- Видеокарта: Nvidia GTX 1660/AMD RX 590;
- Память: 20 ГБ свободного места.
Игра кажется многообещающей благодаря повествовательному сектору, сосредоточенному на важных вопросах, таких как вопросы колониализма и культурного релятивизма, которые уступили место историческим явлениям, таким как эпоха конкистадоров.
Что за видеокарта такая AMD FX 4350?
Разработчики ошибку допустили на своей страничке Steam, а не особо смышлёный автор поста monk70 без раздумья просто скопирнул инфу)
видимо как и Intel Core i5-3470, новые линейки у красных и зеленых
Интегрированная, очевидно же ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Что ты предлагаешь туда написать, если сами разработчики так указали? Все претензии к ним.
не высирать подобную новость ради бонусов и тупо оставить на потом. Можно же глянуть системки, упоминание вин 7 и прочего и понять ,что это бред в виде заглушки и что это потом изменится. К тому же игра выйдет только в 25 году
делают все-таки еще игры с нормальными системниками)
особенно порадовал Intel Core i7-10400f
Чего, бл?
По роликам конечно выглядит так себе...