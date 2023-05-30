Состоялся анонс экшен-RPG от первого лица на выживание Ecumene Aztec

Разработчик Giantscraft анонсировал Ecumene Aztec, новую экшен-RPG от первого лица на выживание, которая разрабатывается для ПК и выйдет в 2025 году.
В Ecumene Aztec вы играете за ацтека, который пытается противостоять нападению испанских конкистадоров в своем мезоамериканском городе. Giantscraft обещает "сильное повествование, RPG с кровавыми жертвоприношениями, жестокие бои, стелс-геймплей и крафтинг". Посмотрите анонсирующий трейлер выше и первые скриншоты в галерее ниже.
Среди других особенностей игры - улучшение персонажа с помощью кровавых жертвоприношений, три уникальных класса персонажей (воин-ягуар, воин-орёл и воин-змея), система скалолазания и стелс-геймплей.
По мере разработки Ecumene Aztec мы будем сообщать о ней больше.
Я Лапа Ягуара.
С какого Фильма Кадр ?
От третьего лица, а не первого…
Оригинально, успехов к релизу!
видно что это постанова на 99,9999% - абсолютно все деревянное .. лишь концепт ..
Заколебали эти выживалки, когда сингл играми нормальными займутся??? Как раньше, давненько...
Неее, лучше уж в который раз пересмотрю Апокалипсис от Мела Гибсона, чем буду мараться этим.
2006 год... тебя не спасти. Стагнация победила.
Напомнило старый фильм про рэмбо, где чувак с луком на лошади, воевал против военных, танков и самолетов, как бы бред, ничего оригинального уже придумать не могут. Опять крафт, опять выживач, опять дерьмовый графон, сюжета походу тоже не будет и системные требования до небес))))
не от создателей про обезьяну игру?)
похоже еще один шедевр на юнити будет
Задумка чем то похожа на this is my land только про ацтеков а не допустим чероки. А так сеттинг конечно экзотический игр на тему ацтеков или майя вообще фактически нет к сожалению.
давно ждал игры про Конкистадоров и ацтеков. этой тематики почти не было частично если в assassins creed 4 black flag но там была пиратская тематика https://youtu.be/HPQuYc3BouM
заметили теперь жопы голых мужиков суют в игры с начала голум теперь этот