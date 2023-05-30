Состоялся анонс экшен-RPG от первого лица на выживание Ecumene Aztec ©

Разработчик Giantscraft анонсировал Ecumene Aztec, новую экшен-RPG от первого лица на выживание, которая разрабатывается для ПК и выйдет в 2025 году.

В Ecumene Aztec вы играете за ацтека, который пытается противостоять нападению испанских конкистадоров в своем мезоамериканском городе. Giantscraft обещает "сильное повествование, RPG с кровавыми жертвоприношениями, жестокие бои, стелс-геймплей и крафтинг". Посмотрите анонсирующий трейлер выше и первые скриншоты в галерее ниже.

Среди других особенностей игры - улучшение персонажа с помощью кровавых жертвоприношений, три уникальных класса персонажей (воин-ягуар, воин-орёл и воин-змея), система скалолазания и стелс-геймплей.

По мере разработки Ecumene Aztec мы будем сообщать о ней больше.