Ecumene Aztec 2024 г.
5 1 оценка

Состоялся анонс экшен-RPG от первого лица на выживание Ecumene Aztec

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butcher69
Новости

Разработчик Giantscraft анонсировал Ecumene Aztec, новую экшен-RPG от первого лица на выживание, которая разрабатывается для ПК и выйдет в 2025 году.

В Ecumene Aztec вы играете за ацтека, который пытается противостоять нападению испанских конкистадоров в своем мезоамериканском городе. Giantscraft обещает "сильное повествование, RPG с кровавыми жертвоприношениями, жестокие бои, стелс-геймплей и крафтинг". Посмотрите анонсирующий трейлер выше и первые скриншоты в галерее ниже.

Среди других особенностей игры - улучшение персонажа с помощью кровавых жертвоприношений, три уникальных класса персонажей (воин-ягуар, воин-орёл и воин-змея), система скалолазания и стелс-геймплей.

По мере разработки Ecumene Aztec мы будем сообщать о ней больше.

Анонсы Трейлеры
15
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Vega_89
6
isoT0Pe

Я Лапа Ягуара.

3
-Viruss

С какого Фильма Кадр ?

0
Lefty2012

От третьего лица, а не первого…

5
Real Slim Shady

Оригинально, успехов к релизу!

2
gliga142

видно что это постанова на 99,9999% - абсолютно все деревянное .. лишь концепт ..

2
askazanov

Заколебали эти выживалки, когда сингл играми нормальными займутся??? Как раньше, давненько...

2
Shеpard

Неее, лучше уж в который раз пересмотрю Апокалипсис от Мела Гибсона, чем буду мараться этим.

1
Roman123sadsaeqw

2006 год... тебя не спасти. Стагнация победила.

0
Денис Сидоров 5

Напомнило старый фильм про рэмбо, где чувак с луком на лошади, воевал против военных, танков и самолетов, как бы бред, ничего оригинального уже придумать не могут. Опять крафт, опять выживач, опять дерьмовый графон, сюжета походу тоже не будет и системные требования до небес))))

1
-zotik-

не от создателей про обезьяну игру?)

0
Alex Bog

похоже еще один шедевр на юнити будет

0
robin1991

Задумка чем то похожа на this is my land только про ацтеков а не допустим чероки. А так сеттинг конечно экзотический игр на тему ацтеков или майя вообще фактически нет к сожалению.

0
Killermag

давно ждал игры про Конкистадоров и ацтеков. этой тематики почти не было частично если в assassins creed 4 black flag но там была пиратская тематика https://youtu.be/HPQuYc3BouM

0
Alexios_625

заметили теперь жопы голых мужиков суют в игры с начала голум теперь этот

-4