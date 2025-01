В России выйдет книга по Elden Ring - релиз осенью 2025 года

Российское издательство «Бомбора» анонсировало выпуск подарочного издания книги Grace Given: The Mythology of Elden Ring («Благодать получена: Мифология Elden Ring»).

Выпуск планируется на осень 2025 года. Финальная версия текста была получена 4 января. Переводчики уже приступили к работе и локализации произведения на русский язык. Итоговый труд составит более 500 страниц, включая специальное оформление и уникальные иллюстрации.

Автором оригинальной книги является лоровед Джефф SmoughTown Траскотт. Он занимался глубоким исследованием мира приключенческой игры Elden Ring, а также дополнения Shadow of the Erdtree.

Примерную стоимость подарочного издания пока не раскрывают.

Продажи Elden Ring превысили 28.6 миллиона копий за два года и семь месяцев: релиз игры состоялся в конце февраля 2022 года. Сейчас Elden Ring – это самый продаваемый проект студии From Software.

Действие игры Elden Ring разворачивается в Междуземье – на континенте, который когда-то был отрезан от остального мира. На материке королеве Марике Вечной удалось объединить королевства с помощью Кольца Элден – могущественного артефакта, определяющего законы мироздания.

Главный герой игры – Погасший, воин откуда-то извне Междуземья. Его цель – восстановить Кольцо Элден и стать новым Повелителем.