The Elder Scrolls Online планируют поддерживать ещё 20 лет

The Elder Scrolls Online радует игроков уже более десяти лет, и разработчики из ZeniMax Online Studios не собираются останавливаться. Несмотря на масштабные сокращения в Microsoft, которые затронули и команду ESO, студия уверяет: проект ждёт долгий путь.

Геймдиректор Рич Ламберт в беседе с PCGamesN признался, что последние события стали для него крайне тяжёлыми: «Среди уволенных были друзья и коллеги, с которыми я работал 10–15 лет. Это словно пережить скорбь». Однако он отметил, что команда продолжает двигаться вперёд и предана сообществу: цель разработчиков — превратить TESO в тридцатилетнюю MMORPG.

Ламберт сам недавно занял более высокую должность, передав руководство игрой Нику Джакомини, давнему директору по управлению продуктами. «Ник занимается повседневной работой, а я теперь смотрю на проект с позиции студии и долгосрочных перспектив. Это новый вызов, и я воодушевлён, хотя отступить оказалось сложнее, чем думал», — признался он.

TESO остаётся одним из ключевых онлайновых проектов Microsoft, и планы команды явно рассчитаны на десятилетия вперёд.