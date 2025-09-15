The Elder Scrolls Online планируют поддерживать ещё 20 лет

The Elder Scrolls Online радует игроков уже более десяти лет, и разработчики из ZeniMax Online Studios не собираются останавливаться. Несмотря на масштабные сокращения в Microsoft, которые затронули и команду ESO, студия уверяет: проект ждёт долгий путь.
Геймдиректор Рич Ламберт в беседе с PCGamesN признался, что последние события стали для него крайне тяжёлыми: «Среди уволенных были друзья и коллеги, с которыми я работал 10–15 лет. Это словно пережить скорбь». Однако он отметил, что команда продолжает двигаться вперёд и предана сообществу: цель разработчиков — превратить TESO в тридцатилетнюю MMORPG.
Ламберт сам недавно занял более высокую должность, передав руководство игрой Нику Джакомини, давнему директору по управлению продуктами. «Ник занимается повседневной работой, а я теперь смотрю на проект с позиции студии и долгосрочных перспектив. Это новый вызов, и я воодушевлён, хотя отступить оказалось сложнее, чем думал», — признался он.
TESO остаётся одним из ключевых онлайновых проектов Microsoft, и планы команды явно рассчитаны на десятилетия вперёд.
Сколько раз не пытался в нее играть , вот не зацепляет она и все, боевка даже для 2к 2021 года была неочемной , в том же варкрафте красочнее, больше анимаций и разнообразие способностей на любой вкус
Помните была акция неделю играйте бесплатно. Ну я регу сделал и клиент в 100гб скачал. Поиграл одни день, а на следующий меня забанили с формулировкой "Мошейник, торговец скумой и т.д"
Я в ..? В тикет написал и ждал три дня. Ответили, что на первый раз прощаем, а скуму конфискуем. В итоге отбили напрочь вернутся в игру.
а игра платная? // Саня Мельник
да, один раз купил и играй скок хочешь (подписка по желанию).
Да // Григорий Гладков
Понял. // Саня Мельник
Смелое заявление учитывая что она уже выглядит устаревшей
И в течении 20 лет, они будут ещё много нового лора добавлять? А хватит у них идей? И будет ли это, стыковаться с номерными играми The Elder Scrolls?