The Elder Scrolls Online 03.04.2014
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, От первого лица, Открытый мир
7.7 2 428 оценок

The Elder Scrolls Online планируют поддерживать ещё 20 лет

butcher69 butcher69

The Elder Scrolls Online радует игроков уже более десяти лет, и разработчики из ZeniMax Online Studios не собираются останавливаться. Несмотря на масштабные сокращения в Microsoft, которые затронули и команду ESO, студия уверяет: проект ждёт долгий путь.

Геймдиректор Рич Ламберт в беседе с PCGamesN признался, что последние события стали для него крайне тяжёлыми: «Среди уволенных были друзья и коллеги, с которыми я работал 10–15 лет. Это словно пережить скорбь». Однако он отметил, что команда продолжает двигаться вперёд и предана сообществу: цель разработчиков — превратить TESO в тридцатилетнюю MMORPG.

Ламберт сам недавно занял более высокую должность, передав руководство игрой Нику Джакомини, давнему директору по управлению продуктами. «Ник занимается повседневной работой, а я теперь смотрю на проект с позиции студии и долгосрочных перспектив. Это новый вызов, и я воодушевлён, хотя отступить оказалось сложнее, чем думал», — признался он.

TESO остаётся одним из ключевых онлайновых проектов Microsoft, и планы команды явно рассчитаны на десятилетия вперёд.

ZloyKot007

Сколько раз не пытался в нее играть , вот не зацепляет она и все, боевка даже для 2к 2021 года была неочемной , в том же варкрафте красочнее, больше анимаций и разнообразие способностей на любой вкус

2
Семафор

Помните была акция неделю играйте бесплатно. Ну я регу сделал и клиент в 100гб скачал. Поиграл одни день, а на следующий меня забанили с формулировкой "Мошейник, торговец скумой и т.д"

Я в ..? В тикет написал и ждал три дня. Ответили, что на первый раз прощаем, а скуму конфискуем. В итоге отбили напрочь вернутся в игру.

1
Пользователь ВКонтакте

а игра платная? // Саня Мельник

Solstice

да, один раз купил и играй скок хочешь (подписка по желанию).

1
Пользователь ВКонтакте

Да // Григорий Гладков

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Понял. // Саня Мельник

Gorthlaur

Смелое заявление учитывая что она уже выглядит устаревшей

Dragon253

И в течении 20 лет, они будут ещё много нового лора добавлять? А хватит у них идей? И будет ли это, стыковаться с номерными играми The Elder Scrolls?