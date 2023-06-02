Embers Adrift 15.10.2022
4.8 13 оценок

В Embers Adrift начались бесплатные выходные

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Procy_on
Новости

В Embers Adrift начались бесплатные выходные. Одна из немногих возможностей поиграть/протестировать эту игру бесплатно. Обычно за Embers Adrift приходится платить - сначала $30 за копию, а затем $10 в месяц (Buy-To-Play + Pay-To-Play). Подробности бесплатных выходных можно найти на форуме игры.

Embers Adrift - это довольно свежая MMORPG (запущена в конце 2022 года), с миром в стиле фэнтези, групповым геймплеем, циклами дня и ночи, влияющими на мир и поведение окружения и последствиями выбора. В игре нет системы PvP и не будет. Весь геймплей подчинен борьбе с монстрами, что для одних будет плюсом, а для других - минусом.

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