В Embers Adrift начались бесплатные выходные ©

В Embers Adrift начались бесплатные выходные. Одна из немногих возможностей поиграть/протестировать эту игру бесплатно. Обычно за Embers Adrift приходится платить - сначала $30 за копию, а затем $10 в месяц (Buy-To-Play + Pay-To-Play). Подробности бесплатных выходных можно найти на форуме игры.



Embers Adrift - это довольно свежая MMORPG (запущена в конце 2022 года), с миром в стиле фэнтези, групповым геймплеем, циклами дня и ночи, влияющими на мир и поведение окружения и последствиями выбора. В игре нет системы PvP и не будет. Весь геймплей подчинен борьбе с монстрами, что для одних будет плюсом, а для других - минусом.