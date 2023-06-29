HD-переиздание ролевой игры Enclave доступно на PlayStation, Switch и Xbox ©

Сегодня TopWare Interactive и Ziggurat Interactive — издатель мультиплатформенных ретро-игр и современных игр — выпустили HD-версию ролевой игры от третьего лица с напряженными средневековыми боями Enclave на Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Версия для Playstation 5 появится позже.

Этот ремейк включает в себя обновленные визуальные эффекты, новые эпические музыкальные треки, уникальные для этой версии игры, и многое другое.

Enclave HD — это ролевая игра от третьего лица с напряженными средневековыми боями, эпическим саундтреком и двумя отдельными сюжетными кампаниями, в которых игрок сражается на стороне сил Света или Тьмы. Каждая фракция предлагает шесть различных вариантов персонажей, таких как рыцари, волшебники и друиды на стороне Света или слуги Тьмы, такие как берсерки, ассасины и гоблины. Вооружитесь мечами, магией и луками, чтобы сразиться с врагами и решить судьбу Селенхейма.