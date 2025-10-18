Классический фэнтезийный слэшер Enclave зазвучал на русском благодаря стараниям студии GamesVoice

Студия GamesVoice выпустила полноценную локализацию классического фэнтезийного слэшера Enclave, дополнив игру профессиональным русским дубляжом. Теперь поклонники могут не только сразиться в мрачном мире древнего конфликта, но и насладиться знакомыми голосами известных актёров, среди которых — Сергей Пономарёв и другие звёзды озвучки.

«Этот проект примечателен тем, что в него можно играть, а теперь ещё и наслаждаться дубляжем», — отметили разработчики.

Enclave переносит игроков в мир, где Края Разлома всё ближе друг к другу, а столкновения между силами Света и Тьмы становятся всё ожесточённее. Выбор стороны определит судьбу мира: возглавить отчаявшихся защитников Селенхайма или встать на сторону мрачных орд Чужбины и сокрушить Удел.

Новая локализация делает возвращение к этому культовому средневековому боевику ещё более атмосферным и захватывающим.