"Приготовьтесь к побегу": трейлер Escape From Tarkov демонстрирует новые функции

Студия Battlestate Games представила на PC Gaming Show новое видео, в котором были представлены новые механики и функции для шутера Escape From Tarkov и его спин-оффа Escape From Tarkov Arena.
Хотя дата выхода версии 1.0 для Escape From Tarkov до сих пор не была объявлена, видео демонстрирует прогресс в этом направлении. Анонсируются предстоящие нововведения, включая переходы между картами, новую карту в Escape From Tarkov Arena и синхронизацию игровых профилей между Escape From Tarkov и отдельной EFT: Arena.
Кроме того, в игре появятся сюжетные квесты и кат-сцены, которые, наконец, объяснят, почему вам так необходимо сбежать из Таркова. Новый трейлер оставил фанатов в замешательстве, но подогрел интерес к будущему игры.
Точных сроков для всех этих обновлений пока нет.
Готовьтесь к новому прогреву и очередным 5 годам разработки
а толку, ну даже если она и выйдет в релиз всё равно не чё не изменится, так все игры выходят из раннего доступа в релиз без каких либо изменений
Очередная бесполезная движ, "мы типа работает". Вечная читерская недоделка.
а в какой игре нет читеров?из современных шутеров
Думаю, что во многих играх есть читеры не только в шутерах, но в данной игре читеры и вайпы просто достали. Прилеты из не откуда, не очень стимулируют играть, а потом еще и вайп.
"Кубик в кубе" озвучивает?
Если я не ошибаюсь они кубик в кубе на озвучку ролика позвали, как будто больше пафоса это добавит (нет)
Новый трейлер со стеной и башнями очень напомнил сериал рейд