"Приготовьтесь к побегу": трейлер Escape From Tarkov демонстрирует новые функции

Студия Battlestate Games представила на PC Gaming Show новое видео, в котором были представлены новые механики и функции для шутера Escape From Tarkov и его спин-оффа Escape From Tarkov Arena.

Хотя дата выхода версии 1.0 для Escape From Tarkov до сих пор не была объявлена, видео демонстрирует прогресс в этом направлении. Анонсируются предстоящие нововведения, включая переходы между картами, новую карту в Escape From Tarkov Arena и синхронизацию игровых профилей между Escape From Tarkov и отдельной EFT: Arena.

Кроме того, в игре появятся сюжетные квесты и кат-сцены, которые, наконец, объяснят, почему вам так необходимо сбежать из Таркова. Новый трейлер оставил фанатов в замешательстве, но подогрел интерес к будущему игры.

Точных сроков для всех этих обновлений пока нет.