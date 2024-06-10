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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 107 оценок

"Приготовьтесь к побегу": трейлер Escape From Tarkov демонстрирует новые функции

butcher69
Новости

Студия Battlestate Games представила на PC Gaming Show новое видео, в котором были представлены новые механики и функции для шутера Escape From Tarkov и его спин-оффа Escape From Tarkov Arena.

Хотя дата выхода версии 1.0 для Escape From Tarkov до сих пор не была объявлена, видео демонстрирует прогресс в этом направлении. Анонсируются предстоящие нововведения, включая переходы между картами, новую карту в Escape From Tarkov Arena и синхронизацию игровых профилей между Escape From Tarkov и отдельной EFT: Arena.

Кроме того, в игре появятся сюжетные квесты и кат-сцены, которые, наконец, объяснят, почему вам так необходимо сбежать из Таркова. Новый трейлер оставил фанатов в замешательстве, но подогрел интерес к будущему игры.

Точных сроков для всех этих обновлений пока нет.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Без негатива
Хотя дата выхода версии 1.0 для Escape From Tarkov до сих пор не была объявлена
Приготовьтесь к побегу

Готовьтесь к новому прогреву и очередным 5 годам разработки

1
Ellie Williams

а толку, ну даже если она и выйдет в релиз всё равно не чё не изменится, так все игры выходят из раннего доступа в релиз без каких либо изменений

1
NargrubWal

Очередная бесполезная движ, "мы типа работает". Вечная читерская недоделка.

0
Argonec124

а в какой игре нет читеров?из современных шутеров

0
NargrubWal Argonec124

Думаю, что во многих играх есть читеры не только в шутерах, но в данной игре читеры и вайпы просто достали. Прилеты из не откуда, не очень стимулируют играть, а потом еще и вайп.

0
cuckold

"Кубик в кубе" озвучивает?

0
Zonen

Если я не ошибаюсь они кубик в кубе на озвучку ролика позвали, как будто больше пафоса это добавит (нет)

0
Garris1304

Новый трейлер со стеной и башнями очень напомнил сериал рейд

0