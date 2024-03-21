Сегодня компания CCP Games выпустила первое обновление контента для EVE Vanguard, научно-фантастического шутера-песочницы от первого лица, действие которого происходит во вселенной EVE, в настоящее время находящаяся на ранней стадии разработки. Обновление представляет прототип горного лазера, новый боевой костюм для боевых клонов «Авангарда» и новые контракты, которые дают наемникам «Авангарда» выбор между сторонами в продолжающейся борьбе между порядком и беспорядком в Новом Эдеме, что усиливает связь игры с EVE Online.
«Мы стремимся разрабатывать EVE Vanguard рука об руку с нашим увлеченным сообществом», — сказал Скотт Дэвис, ведущий менеджер по продукту CCP London. «Демонстрация прототипа горного лазера и эволюции костюма боевого клона усиливает нашу приверженность открытому процессу разработки, где игроки могут ощутимо влиять на направление игры».
«Поскольку EVE Vanguard продолжает развиваться, отзывы сообщества после каждого игрового теста First Strike побудили нас внести небольшие, но впечатляющие улучшения в игровой процесс», — сказала Эмили Экланд, старший бренд-менеджер EVE Vanguard. «Новый прототип горного лазера привносит стратегический уровень в сбор ресурсов и является первой демонстрацией нашего стремления реализовать наше видение идеального научно-фантастического шутера от первого лица в песочнице».