CCP Games выпустила первое обновление контента для EVE Vanguard

Масштабная космическая MMO-игра с огромным игровым миром, формируемым самими игроками на протяжении многих лет.

Игроки погружаются во вселенную, состоящую из 7000 звёздных систем. Здесь их ждут сражения с ИИ и другими игроками, добыча ресурсов, исследования, развитая экономика и промышленность. Любые действия игроков — выигранные битвы, захваченные системы — оставляют свой след в истории этого мира. Игроки могут отправляться в одиночные приключения, строить огромные промышленные империи, влиять на экономику или объединяться в корпорации для совместного освоения космоса.

Игрок берёт на себя роль бессмертного капсулёра, который управляет различными космическими кораблями. В арсенале более 350 моделей — от маленьких быстрых фрегатов до огромных флотов-носителей. Каждый корабль можно модифицировать и адаптировать под нужный игровой стиль, например, сделать его более маневренным или усилить его броню. Кроме того, можно экспериментировать с неизученными технологиями из «Мёртвой Бездны» — это рискованно, но грозит колоссальными бонусами.

Отличительной чертой EVE является единая экономика и политическая система, охватывающая все звёздные системы. Игроки торгуют на общих рынках, производят корабли и оборудование, планируют инвестиции в зависимости от текущей обстановки. Экономические и политические решения игроков формируют «лицо» этого живого мира.