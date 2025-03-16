Анонсировано продолжение Everdream Valley - встречайте уютное фермерское приключение Everdream Village!

Издатели Untold Tales и VARSAV Game Studios совместно с разработчиком Mooneaters представили Everdream Village, продолжение уютного фермерского приключения Everdream Valley. Игра выйдет в раннем доступе на ПК в 2025 году, а затем станет доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam, GOG).

В Everdream Village игроки смогут построить живую деревню, управлять ее развитием и налаживать связи с жителями, которые помогут ухаживать за фермой и животными. Помимо этого, разработчики расширили игру открытым миром с возможностью исследования зачарованных островов, уникальных экосистем и скрытых сокровищ.

Новая часть сохранит уютную атмосферу оригинала, но добавит более глубокие механики, систему отношений с NPC, расширенные возможности ухода за животными и даже функцию перевоплощения в зверей. Также появится терраформинг, позволяющий изменять ландшафт по своему усмотрению.

Everdream Village обещает стать настоящей песочницей приключений, в которой можно не только развивать ферму, но и готовить, ловить рыбу, помогать жителям и открывать секреты волшебного мира.