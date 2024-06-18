Стэлс-экшен EVOTINCTION обзавелся датой релиза

Научно-фантастический стэлс-экшен EVOTINCTION поступит в продажу в версиях для PlayStation 5, PlayStation 4 и PC (Steam) 13 сентября, объявили издатели Astrolabe Games и разработчик Spikewave Games.

В недалеком будущем в далеком исследовательском центре под названием HERE система искусственного интеллекта, контролирующая этот объект, была заражена вирусом под названием RED, а затем вышла из строя и начала атаковать людей. Доктор Лю решает самостоятельно проникнуть в это затерянное учреждение, чтобы встретиться с искусственным интеллектом, раскрыть правду и спасти человечество.

По заверениям разработчиков, EVOTINCTION представляет собой некий уникальный гибрид — hack-and-stealth, то есть «руби-и-стелси». У главного героя нет никакого боевого опыта, а это значит, что для борьбы с угрозами его лучшее оружие — это его хакерские навыки. Будут доступны различные виды диверсий, такие как нарушение сигнала на большом расстоянии, радио- и электромагнитные помехи, иллюзия голограммы, внедрение вредоносного ПО, захват системы и спуфинг IFF.