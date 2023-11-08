Главной целью для следующего крупного обновления для Exanima является "ролевая система"

Студия Bare Mettle Entertainment, которая недавно выпустила "самое большое и грандиозное обновление" для ролевой игры основанной на физике Exanima, рассказала немного о том, в каком направлении будет развиваться проект в будущем.

На данный момент план состоит в основном из мелких и средних задач, в основном из геймплейных функций и контента, а не из серьезных разработок движка или инструментов. Но главной целью для следующего крупного обновления является "ролевая система".

Мы, вероятно, расскажем об этом подробнее в будущих дневниках, а пока дадим вам общее представление. Ролевая система - это то, что наделяет персонажей индивидуальностью, поведением, отношениями, воспоминаниями и взаимодействием. Персонажи могут иметь сотни или даже тысячи активных ролей, постоянно приобретая новые по мере того, как они сталкиваются с другими персонажами, встречаются с ними и участвуют в различных действиях. Роли часто бывают ситуативными, например, "человек в магазине", через которые могут быть получены реляционные роли, например, "покупатель - хозяин магазина". Любой NPC может получить эти роли, он будет помнить опыт, сможет рассказать о нем и т.д. Это еще много чего, но мы не будем вдаваться в подробности.

Авторы пишут, что это мощная система, которая требует постепенного добавления все новых и новых ролей, чтобы ИИ становился умнее и понимал все больше вещей. Уже есть версия этого в игре, но с несколькими ролями-заполнителями, которые жестко заскриптовывают поведение, а это совсем не то, как это должно работать.

ИИ Exanima пока почти полностью определяется эмоциональными состояниями и чертами характера. Одного этого почти достаточно для моделирования широкого спектра поведения, но роли - это еще один слой, обеспечивающий столь необходимый контекст. По сути, это интеллект, направляющий эмоции. Роли не должны отменять основные эмоциональные реакции, а скорее лишь подталкивать их в нужном направлении и в конечном счете определять их.

Далее разработчики сообщают, что это их настоящая страсть и они хотят создать правдоподобный мир. А также сообщили, что изначально они не собирались делать игру основанной на физике.

Изначально мы не делали нашу игру основанной на физике, потому что хотели получить потрясающую боевку - это было гигантским отступлением от нашей истинной цели, обусловленной обратной связью. Физика присутствует в игре потому, что мы хотим, чтобы все было по-настоящему интерактивным и менее искусственным, все должно вести себя органично, а не в соответствии с простым набором правил и предопределенных действий.

Следующее крупное обновление будет включать в себя прогресс в развитии этой ролевой системы, а также новые ИИ NPC и больше диалогов, а также новую область для исследования. Также будут улучшены существующие локации, которые будут включать в себя более качественные материалы и множество обновленных ассетов. Скорее всего, вы увидите постепенные обновления местности до выхода основного обновления, например, улучшенную 3D-траву, которая уже была исправлена.

Еще планируется полная реализация Потенциала и других механик тауматургии, добавление некоторых новых способностей, улучшение существующих, а также управление. Еще одна вещь, которая находится в списке приоритетов, - это механика сохранения прогресса в поздней игре. Это будут не просто контрольные точки, поскольку игра больше не линейна, а скорее опциональная система, которую вы должны будете открыть для себя.