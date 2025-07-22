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Fable 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7 350 оценок

Если верить инсайдеру, новая Fable не выйдет даже в 2026 году

Gutsz Gutsz

Продолжение сказочной RPG-серии Fable иначе как многострадальным назвать уже сложно. После громкого анонса в 2020 году, за разработку игры взялась студия Playground Games, ранее известная по серии Forza Horizon. С тех пор прошёл уже почти пятилетний срок, но конкретной информации о проекте фанаты так и не получили. Ни полноценного геймплея, ни четкой даты выхода — только редкие кинематографические ролики и осторожные комментарии разработчиков. На фоне масштабных увольнений в Microsoft и отмены ряда проектов для Xbox ситуация вокруг Fable вызывает всё больше тревог.

Теперь же очередной повод для беспокойства дал авторитетный инсайдер Shpeshal Nick. В свежем выпуске подкаста XboxEra он заявил (на отметке 1:38:57), что, по его информации, релиз игры может не состояться даже в 2026 году. По словам автора утечек, сразу два независимых источника сообщили ему, что выход Fable вполне может сдвинуться на 2027 год. При этом инсайдер подчёркивает: речь не идёт о проблемах в разработке — скорее, о стремлении команды довести игру до нужного качества, что требует больше времени, чем предполагалось изначально.

Тем не менее, в условиях общего кризиса внутри экосистемы Xbox и при полном отсутствии подробностей о Fable заявление выглядит тревожным. На фоне грядущего релиза The Elder Scrolls VI, который также ожидается не раньше 2026–2027 годов, новая Fable рискует столкнуться с крайне насыщенным конкурентным фоном — если, конечно, она вообще доберётся до релиза.

18
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Комментарии: 15
Ваш комментарий
FlimsyQazim

и слава богу, глаза кровоточат от вида гг

7
Sigon

Вообще пофиг, я за дорис из Шрека все равно играть не буду. Смысл ждать провальный проект.

4
нитгитлистер

там видимо не определились что раньше выпускать фейбл или свитки

3
Xstranger

там видимо не определились, оставить героиню в уродливом виде или сделать красивую

AceTheKing
авторитетный инсайдер Shpeshal Nick
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3
Raf9111

понятно, инсайдер и правда очень авторитетный)

2
Kontr Strik

Ничего страшного, еще в скайрим можно поиграть

3
Sickofitall

Пусть лучше вообще не выходит

1
User_200

Видимо не успевают добавить игру весь повесточный контент(мусор) с гееями и лес биянками. Поэтому откладывают

ThinFalco

Что-то долго они её маринуют

Alkobarin
vfa19

Если вообще верить, то она не выйдет.

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