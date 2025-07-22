Если верить инсайдеру, новая Fable не выйдет даже в 2026 году

Продолжение сказочной RPG-серии Fable иначе как многострадальным назвать уже сложно. После громкого анонса в 2020 году, за разработку игры взялась студия Playground Games, ранее известная по серии Forza Horizon. С тех пор прошёл уже почти пятилетний срок, но конкретной информации о проекте фанаты так и не получили. Ни полноценного геймплея, ни четкой даты выхода — только редкие кинематографические ролики и осторожные комментарии разработчиков. На фоне масштабных увольнений в Microsoft и отмены ряда проектов для Xbox ситуация вокруг Fable вызывает всё больше тревог.

Теперь же очередной повод для беспокойства дал авторитетный инсайдер Shpeshal Nick. В свежем выпуске подкаста XboxEra он заявил (на отметке 1:38:57), что, по его информации, релиз игры может не состояться даже в 2026 году. По словам автора утечек, сразу два независимых источника сообщили ему, что выход Fable вполне может сдвинуться на 2027 год. При этом инсайдер подчёркивает: речь не идёт о проблемах в разработке — скорее, о стремлении команды довести игру до нужного качества, что требует больше времени, чем предполагалось изначально.

Тем не менее, в условиях общего кризиса внутри экосистемы Xbox и при полном отсутствии подробностей о Fable заявление выглядит тревожным. На фоне грядущего релиза The Elder Scrolls VI, который также ожидается не раньше 2026–2027 годов, новая Fable рискует столкнуться с крайне насыщенным конкурентным фоном — если, конечно, она вообще доберётся до релиза.