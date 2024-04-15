Fallout 76 установила новый рекорд игроков онлайн в Steam

Fallout 76 установила рекорд одновременных игроков онлайн в Steam благодаря успеху сериалу Amazon с Эллой Пернелл, Аароном Мотеном и Уолтоном Гоггинсом: общее количество одновременных пользователей игры Bethesda составило 39 455 человек, что почти на 7 тысяч больше предыдущего лучшего показателя больше.
Мы уже говорили о том, как с появлением сериала произошел бум активных игроков в различных частях Fallout, но мало кто предполагал, что Fallout 76 тоже сможет от этого получить выгоду.
Bethesda, со своей стороны, недавно объявила о подготовке крупного обновления для Fallout 4 на ПК, PS5 и Xbox Series, которое прибудет 25 апреля. Fallout 76 уже получила аналогичное обновление несколько месяцев назад.
Во как кино влияет! Вторую жизни игры конечно не получат, но немного расширят фан-базу