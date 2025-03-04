Ubisoft перезапустила разработку мультиплеерного шутера Maverick во вселенной Far Cry

Ubisoft решила отправить на переработку свой амбициозный мультиплеерный проект под кодовым названием Maverick, который задумывался как хардкорный шутер с механиками выживания и экстракшена во вселенной Far Cry. По данным инсайдеров, игру, действие которой разворачивалось на просторах Аляски с опасными хищниками, враждебными ИИ-солдатами и другими игроками, ждал полный перезапуск после внутреннего аудита.

Изначально Maverick разрабатывался как мультиплеерный режим для Far Cry 7, но позже вырос в самостоятельную игру. Однако к концу 2023 года судьба проекта оказалась под вопросом: внутренняя техническая команда Talisker, ранее занимавшаяся Maverick, была полностью переведена на работу над Blackbird (рабочее название Far Cry 7), чтобы удержать разработку основной части серии в графике.

Теперь проект возвращается на стадию прототипирования при участии студий Ubisoft Montreal и Ubisoft Sherbrooke. Часть сотрудников из Ubisoft Berlin, которые помогали в разработке, уже распределены по другим играм, однако примерно 50 разработчиков остались без проекта и ожидают решения о своей дальнейшей судьбе.

Причины перезапуска Maverick официально не раскрываются, но источники связывают это с новой стратегией Ubisoft по оптимизации команды и контроля за расходами на фоне непростых времён для компании. Несмотря на это, первые плейтесты Maverick прошли успешно: участники отметили, что игра предлагала свежий взгляд на механику Far Cry, включая передвижение и общую динамику сражений.

Тем временем, по данным разработчиков, релиз Far Cry 7 с каждым месяцем становится всё более туманным, и даже 2026 год уже кажется слишком оптимистичным сроком.

Ubisoft пока никак не комментирует статус ни Maverick, ни Blackbird, но, судя по активности студий, обе игры ждут серьёзные изменения.