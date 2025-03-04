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Far Cry 7 TBA
Экшен, Шутер, От первого лица, Открытый мир
7.1 269 оценок

Ubisoft перезапустила разработку мультиплеерного шутера Maverick во вселенной Far Cry

IKarasik
Новости

Ubisoft решила отправить на переработку свой амбициозный мультиплеерный проект под кодовым названием Maverick, который задумывался как хардкорный шутер с механиками выживания и экстракшена во вселенной Far Cry. По данным инсайдеров, игру, действие которой разворачивалось на просторах Аляски с опасными хищниками, враждебными ИИ-солдатами и другими игроками, ждал полный перезапуск после внутреннего аудита.

Изначально Maverick разрабатывался как мультиплеерный режим для Far Cry 7, но позже вырос в самостоятельную игру. Однако к концу 2023 года судьба проекта оказалась под вопросом: внутренняя техническая команда Talisker, ранее занимавшаяся Maverick, была полностью переведена на работу над Blackbird (рабочее название Far Cry 7), чтобы удержать разработку основной части серии в графике.

Теперь проект возвращается на стадию прототипирования при участии студий Ubisoft Montreal и Ubisoft Sherbrooke. Часть сотрудников из Ubisoft Berlin, которые помогали в разработке, уже распределены по другим играм, однако примерно 50 разработчиков остались без проекта и ожидают решения о своей дальнейшей судьбе.

Причины перезапуска Maverick официально не раскрываются, но источники связывают это с новой стратегией Ubisoft по оптимизации команды и контроля за расходами на фоне непростых времён для компании. Несмотря на это, первые плейтесты Maverick прошли успешно: участники отметили, что игра предлагала свежий взгляд на механику Far Cry, включая передвижение и общую динамику сражений.

Тем временем, по данным разработчиков, релиз Far Cry 7 с каждым месяцем становится всё более туманным, и даже 2026 год уже кажется слишком оптимистичным сроком.

Слух: появились новые возможные подробности о сюжете и месте действия Far Cry 7

Ubisoft пока никак не комментирует статус ни Maverick, ни Blackbird, но, судя по активности студий, обе игры ждут серьёзные изменения.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
enjoy_urina

так кто-то внятно может объяснить зачем додики закрыли XDefiant?

Нахаляву это офигенский шутан. Неужели нельзя было развивать?

Убисофт без преувеличения поехавшие.

5
Fenharell

потому что это очередной клон колды со скинами клоунскими

0
BitMan_and_Roban

юбики с своими мультиплеерами ничему не учатся.

4
PolGhost

Ну, у них в целом хватает довольно успешных сетевых игр. For Honor, The Division, Rainbow Six Siege. Как минимум 3 игры - уже неплохо весьма. Но и провальных конечно не мало

0
JackBV
"во вселенной Far Cry"

Что простите ? Какая такая вселенная Far Cry?

0
MalevolentGalileo

еще одна читерская помойка?

0
Хаттаб жив

мульт от юбиков всегда суть кал

-1
PolGhost

Прям всегда? Six Siege - мульт кал? Да нет, норм был. По-крайне мере в момент выхода. The Division серия плоха? Да нет, нормальная. Если вспомнить более старые релизы, есть отличный пример в виде Six Vegas 2. Отличнейшая кооперативная игра

0
Danny Lamb PolGhost

Можно ещё вспомнить For Honor и Crew (особенно crew motorfest)

0