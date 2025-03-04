Ubisoft перезапустила разработку мультиплеерного шутера Maverick во вселенной Far Cry

Ubisoft решила отправить на переработку свой амбициозный мультиплеерный проект под кодовым названием Maverick, который задумывался как хардкорный шутер с механиками выживания и экстракшена во вселенной Far Cry. По данным инсайдеров, игру, действие которой разворачивалось на просторах Аляски с опасными хищниками, враждебными ИИ-солдатами и другими игроками, ждал полный перезапуск после внутреннего аудита.
Изначально Maverick разрабатывался как мультиплеерный режим для Far Cry 7, но позже вырос в самостоятельную игру. Однако к концу 2023 года судьба проекта оказалась под вопросом: внутренняя техническая команда Talisker, ранее занимавшаяся Maverick, была полностью переведена на работу над Blackbird (рабочее название Far Cry 7), чтобы удержать разработку основной части серии в графике.
Теперь проект возвращается на стадию прототипирования при участии студий Ubisoft Montreal и Ubisoft Sherbrooke. Часть сотрудников из Ubisoft Berlin, которые помогали в разработке, уже распределены по другим играм, однако примерно 50 разработчиков остались без проекта и ожидают решения о своей дальнейшей судьбе.
Причины перезапуска Maverick официально не раскрываются, но источники связывают это с новой стратегией Ubisoft по оптимизации команды и контроля за расходами на фоне непростых времён для компании. Несмотря на это, первые плейтесты Maverick прошли успешно: участники отметили, что игра предлагала свежий взгляд на механику Far Cry, включая передвижение и общую динамику сражений.
Тем временем, по данным разработчиков, релиз Far Cry 7 с каждым месяцем становится всё более туманным, и даже 2026 год уже кажется слишком оптимистичным сроком.
Ubisoft пока никак не комментирует статус ни Maverick, ни Blackbird, но, судя по активности студий, обе игры ждут серьёзные изменения.
так кто-то внятно может объяснить зачем додики закрыли XDefiant?
Нахаляву это офигенский шутан. Неужели нельзя было развивать?
Убисофт без преувеличения поехавшие.
потому что это очередной клон колды со скинами клоунскими
юбики с своими мультиплеерами ничему не учатся.
Ну, у них в целом хватает довольно успешных сетевых игр. For Honor, The Division, Rainbow Six Siege. Как минимум 3 игры - уже неплохо весьма. Но и провальных конечно не мало
Что простите ? Какая такая вселенная Far Cry?
еще одна читерская помойка?
мульт от юбиков всегда суть кал
Прям всегда? Six Siege - мульт кал? Да нет, норм был. По-крайне мере в момент выхода. The Division серия плоха? Да нет, нормальная. Если вспомнить более старые релизы, есть отличный пример в виде Six Vegas 2. Отличнейшая кооперативная игра
Можно ещё вспомнить For Honor и Crew (особенно crew motorfest)