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FBC: Firebreak 2025 г.
Экшен, Шутер, От первого лица
3.9 7 оценок

Remedy подтвердила сроки выхода FBC: Firebreak

butcher69

Remedy Entertainment в своем финансовом отчете подтвердила, что многопользовательский спин-офф FBC: Firebreak находится в стадии полного производства, а его релиз все еще запланирован на 2025 год. Хотя точная дата пока не объявлена, разработка идет по графику, и в ближайшие месяцы появятся новые подробности.

Remedy представила кооперативный шутер FBC: Firebreak, действие которого разворачивается в мире Control

Проект представляет собой кооперативный шутер для трех игроков, в котором агентство Firebreak сражается с паранормальными угрозами. Игра расширяет вселенную Control, но отличается акцентом на бои, а не на сюжет. Ранее она была известна под кодовым названием Condor.

FBC: Firebreak станет одной из первых игр Remedy, изданных самостоятельно после выкупа прав на Control у 505 Games. В декабре студия провела успешное техническое тестирование с привлечением сторонних игроков, что помогло улучшить матчмейкинг и игровые сервисы.

-6
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Floww

Есть подозрение что кто то проплатил им эту игру. Очень сомневаюсь, что гений сложно сюжетных игр Сэм Лэйк добровольно решил высрать кооп помойку.

Ну или Ремеди свято верит, что поднимет с этой игры бабла. Непонятно правда на чем базируется источник данной веры. Ибо последний опыт (тип конкорда) показывает, что это все не заходит.

7
korhaalom

Конкорд геройский шутер, это Кооп пве, возможно экстракшен шутер.

0
PolGhost

Ну, думаю Epic Games и проплатили. Честно говоря, не знаю почему, но у меня создается ощущение, что игра создается не на фирменном движке студии, а на UE

0
Floww PolGhost
0
PolGhost Floww

Спасибо за информацию. Ошибся

0
Кей Овальд

Очередная кооп-шляпа. Никак они не научатся...

2
DmitriyKats

Я бы не торопился с выводами.

-2
Max Rolens

А сроки закрытия определила ?

2
Марат Халимов

Да сказали после 2 длси забьют на игру.

1
Аристов--Черный
отличается акцентом на бои, а не на сюжет.

Идём по стопам BioWare? Зачем лезть на чужую(занятую и многим надоевшую) территорию, да отказываться от того, что сделало вам популярность и почёт поклонников? Такой онлайновый мусор на пару сезонов и без вас сделают.

1
Punisher1

Неужели кто-то из фаном студии это недорозумение ждëт которое 90 процентов провалится как приславутый отряд

1