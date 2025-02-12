Remedy подтвердила сроки выхода FBC: Firebreak

Remedy Entertainment в своем финансовом отчете подтвердила, что многопользовательский спин-офф FBC: Firebreak находится в стадии полного производства, а его релиз все еще запланирован на 2025 год. Хотя точная дата пока не объявлена, разработка идет по графику, и в ближайшие месяцы появятся новые подробности.

Проект представляет собой кооперативный шутер для трех игроков, в котором агентство Firebreak сражается с паранормальными угрозами. Игра расширяет вселенную Control, но отличается акцентом на бои, а не на сюжет. Ранее она была известна под кодовым названием Condor.

FBC: Firebreak станет одной из первых игр Remedy, изданных самостоятельно после выкупа прав на Control у 505 Games. В декабре студия провела успешное техническое тестирование с привлечением сторонних игроков, что помогло улучшить матчмейкинг и игровые сервисы.