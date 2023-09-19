Продажи Final Fantasy 16 соответствовали ожиданиям Square Enix

На момент запуска Final Fantasy 16 разошлась тиражом более 3 млн. экземпляров по всему миру, что не является показателем, достойным преувеличения, однако вскоре после этого стало известно, что продажи игры "не достигли верхней планки ожиданий компании" Square Enix. Однако, в конечном итоге, похоже, что стартовые продажи экшен-РПГ все же оказались на уровне тех, на которые рассчитывала компания.
По словам президента Square Enix Такаши Кирю, который на недавнем финансовом брифинге заявил, что продажи Final Fantasy 16 "соответствуют" ожиданиям Square Enix, и что компания планирует несколько инициатив, направленных на дальнейшее увеличение продаж игры.
Отвечая на вопрос о результатах продаж игры, Кирю сказал: "Это достижение соответствовало нашим ожиданиям. Для увеличения продаж мы запланировали ряд PR-мероприятий и других инициатив, чтобы привлечь к игре большее количество пользователей PlayStation 5".
Ранее в этом месяце Square Enix выпустила новое бесплатное обновление для Final Fantasy 16, которое добавило новые наряды и функцию трансмогификации, а также многое другое. Подтверждено, что в настоящее время в разработке находятся два платных дополнения, а также официально начата разработка PC-версии ролевой игры.
они портируют ее на Switch в обход PC
Да просто всех уже задолбал этот дебильный и бесконечный конвеер, тошнит уже от него, ровно так же, как от Ассасинов и Кал оф Дьюти