Square Enix рассматривает несколько вариантов DLC для Final Fantasy 16 ©

Команда Square Enix под руководством Наоки Ёсиды (Naoki Yoshida) рассматривает несколько вариантов платных DLC для Final Fantasy 16.

В интервью GamerBraves продюсер подтвердил, что Final Fantasy 16 создавалась с идеей рассказать полноценную историю, которой можно наслаждаться целиком даже без DLC. Однако, учитывая высокий спрос со стороны игроков, команда прорабатывает различные идеи по расширению игры, которые надеется представить поклонникам в ближайшее время.

Как вы знаете, когда мы начинали Final Fantasy XVI, мы хотели создать законченную историю, которую можно было бы пройти от начала до конца на 100% без каких-либо DLC, и я думаю, что нам это удалось. Но теперь мы понимаем, что получаем отзывы от игроков, которые играли в эту игру, и что многие из них хотят увидеть больше, и мы это понимаем. Мы принимаем это во внимание и обдумываем наши дальнейшие действия, так что, надеюсь, в ближайшем будущем нам будет что вам предложить.

Эти заявления соответствуют тому, что продюсер говорил в конце мая. Так, в интервью Game Informer он сообщил, что Final Fantasy 16 - "это уже готовая игра" и что, как бы ни хотелось команде расширить повествовательную вселенную, это произойдет только при наличии интереса и согласия со стороны игроков.