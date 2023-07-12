Final Fantasy 16 22.06.2023
7.4 226 оценок

Square Enix рассматривает несколько вариантов DLC для Final Fantasy 16

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butcher69
Новости

Команда Square Enix под руководством Наоки Ёсиды (Naoki Yoshida) рассматривает несколько вариантов платных DLC для Final Fantasy 16.

В интервью GamerBraves продюсер подтвердил, что Final Fantasy 16 создавалась с идеей рассказать полноценную историю, которой можно наслаждаться целиком даже без DLC. Однако, учитывая высокий спрос со стороны игроков, команда прорабатывает различные идеи по расширению игры, которые надеется представить поклонникам в ближайшее время.

Как вы знаете, когда мы начинали Final Fantasy XVI, мы хотели создать законченную историю, которую можно было бы пройти от начала до конца на 100% без каких-либо DLC, и я думаю, что нам это удалось. Но теперь мы понимаем, что получаем отзывы от игроков, которые играли в эту игру, и что многие из них хотят увидеть больше, и мы это понимаем. Мы принимаем это во внимание и обдумываем наши дальнейшие действия, так что, надеюсь, в ближайшем будущем нам будет что вам предложить.

Эти заявления соответствуют тому, что продюсер говорил в конце мая. Так, в интервью Game Informer он сообщил, что Final Fantasy 16 - "это уже готовая игра" и что, как бы ни хотелось команде расширить повествовательную вселенную, это произойдет только при наличии интереса и согласия со стороны игроков.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Саня Шарапов

в игре есть как минимум 2 таймскипа, которые можно забить геймплейно. дерзайте.

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RickeyIMBA

а че есть такие люди которым игра кажется маленькой? я наиграл 28 часов, конца и края нету сюжет в центре и это я не трогаю доп квесты практически

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Janekste

Ежели игра классная, тогда людям и 100 часов будет мало. А ежели так себе игра, тогда и за 10 часов насытятся. Всё зависит от того, насколько классной или совсем не классной ты считаешь саму игру.

0
Eminence

Из кино решили сделать сериал))

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a-kun

ну такое как бы кино на 34 часа.

0
Artery Kaulitz

Если окунуться в лор и сюжет серии в целом, то это уже "Война и Мир", а не сериал

0