Square Enix рассматривает несколько вариантов DLC для Final Fantasy 16

Команда Square Enix под руководством Наоки Ёсиды (Naoki Yoshida) рассматривает несколько вариантов платных DLC для Final Fantasy 16.
В интервью GamerBraves продюсер подтвердил, что Final Fantasy 16 создавалась с идеей рассказать полноценную историю, которой можно наслаждаться целиком даже без DLC. Однако, учитывая высокий спрос со стороны игроков, команда прорабатывает различные идеи по расширению игры, которые надеется представить поклонникам в ближайшее время.
Как вы знаете, когда мы начинали Final Fantasy XVI, мы хотели создать законченную историю, которую можно было бы пройти от начала до конца на 100% без каких-либо DLC, и я думаю, что нам это удалось. Но теперь мы понимаем, что получаем отзывы от игроков, которые играли в эту игру, и что многие из них хотят увидеть больше, и мы это понимаем. Мы принимаем это во внимание и обдумываем наши дальнейшие действия, так что, надеюсь, в ближайшем будущем нам будет что вам предложить.
Эти заявления соответствуют тому, что продюсер говорил в конце мая. Так, в интервью Game Informer он сообщил, что Final Fantasy 16 - "это уже готовая игра" и что, как бы ни хотелось команде расширить повествовательную вселенную, это произойдет только при наличии интереса и согласия со стороны игроков.
в игре есть как минимум 2 таймскипа, которые можно забить геймплейно. дерзайте.
а че есть такие люди которым игра кажется маленькой? я наиграл 28 часов, конца и края нету сюжет в центре и это я не трогаю доп квесты практически
Ежели игра классная, тогда людям и 100 часов будет мало. А ежели так себе игра, тогда и за 10 часов насытятся. Всё зависит от того, насколько классной или совсем не классной ты считаешь саму игру.
Из кино решили сделать сериал))
ну такое как бы кино на 34 часа.
Если окунуться в лор и сюжет серии в целом, то это уже "Война и Мир", а не сериал