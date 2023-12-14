Авторы The Finals меняют систему матчмейкинга, чтобы обеспечить "более качественный геймплей"

Дебют первого сезона шутера от ветеранов Battlefield прошел довольно удачно, но разработчики явно не могут почивать на лаврах. Игра уже получила два небольших патча, а последний хотфикс внес изменения в матчмейкинг The Finals.
В основе игры лежит система Skill-Based Matchmaking (сокращенно SBMM), которая в теории должна обеспечивать сбалансированные сессии. Однако, как это обычно бывает в онлайновых играх, решение, видимо, сработало не так хорошо, как рассчитывали разработчики.
Что именно было изменено, пока не сообщается, но есть оговорка, что побочным эффектом изменений может стать "немного большее" время ожидания, чтобы присоединиться к игре. В свою очередь, игра должна лучше подбирать игроков с одинаковыми навыками.
Кроме того, в Hotix 1.2.3 исправлен глюк со входом в Steam, который приводил к появлению ложного сообщения о блокировке (выданные "баны" были отменены), исправлен обратный отсчет во внутриигровом магазине, а также внесены небольшие изменения в режимы Quick Cash и Bank It.
Другое дело, что на SBMM жаловались немногие игроки (кроме тех, кому не нравится сама идея такого решения). Чаще всего встречаются сообщения о проблемах с работой или запуском игры и багах. Их тоже не так много (по крайней мере, по сравнению со многими другими новинками этого года), но очевидно, что разработчикам еще нужно отполировать The Finals. В том числе и в плане баланса геймплея, по крайней мере, по мнению некоторых игроков.
Баланс действительно нужен, заходил в бой и бывало что просто разрывали более опытные игроки, попробовал пока средний и тяжёлый класс
Успех очередного F2P шлака породит новую волну донатных помоек.
А ведь казалось, что этот тренд уже умер. "Спасибо" всем, кто его воскресил, сядьте на бутыль.
Зря ты так, говорят очень даже годная игра.
скучная даже с друзьями
Донат в этой игре сугубо косметический, это тебе не Варфейс, чё зря ныть то? Игра то сама по себе норм, графика хорошая, стрелять приятно, разрушаемость впечатляет.
Хз, даже в соло бодренько играется
Ага особенно, когда на тебя вылезают тройка с хилером, а твои партийцы где то х пинают (