В открытой бете шутера The Finals стартовал ивент в честь Хэллоуина

Прямо сейчас молодая студия Embark, основанная бывшими создателями лучших частей Battlefield, находится в самом разгаре открытого бета-тестирования The Finals. Пробная версия шутера уже успела привлечь к себе около одного миллиона игроков, однако это не мешает разработчикам проводить внутриигровые события. Прямо на этапе беты Embark Studios решила провести тематический ивент в честь Хэллоуина.

Динамичный шутер The Finals с разрушаемостью зданий станет настоящим пристанищем для потустороннего мира. В рамках празднования Хэллоуина разработчики обновили внешний вид основной карты и добавили тематические облики для героев. Теперь игроков будет ждать фирменные тыквы, паутина, мрачные макеты монстров и огромный воздушный скелет, нависающий над главным полем битвы.

Почувствовать дух Хэллоуина в The Finals можно будет до конца открытого бета-тестирования. Опробовать игру можно будет еще до 5 ноября на ПК и консолях, после чего придется ждать полноценный релиз.