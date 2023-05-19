Firmament 18.05.2023
8.2 24 оценки

Создатели Myst и Riven выпустили приключенческую головоломку Firmament

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butcher69
Новости

Cyan, игровая студия, создавшая легендарные Myst и Riven, объявила о выходе своей последней приключенческой игры-головоломки Firmament для PC и Mac через Steam и GOG по цене 1080 рублей. Игра совместима как с обычными экранами, так и с гарнитурами виртуальной реальности. Версии для PlayStation 5, PlayStation VR2 и PlayStation 4 появятся позднее, пока не уточняется.

Игра Firmament, созданная в стиле стимпанк, предлагает игрокам исследовать окружающую среду с глубокой проработкой мира, которой славится Cyan Worlds. Обстановка в игре кажется абсолютно правдоподобной, побуждая игроков раскрыть большую цель, стоящую за каждым тщательно созданным миром.

Атмосферный релизный трейлер разработчики выпустили заранее, почти две недели назад.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Кей Овальд

После откровенно плохой Obduction уже как-то и не хочется в их игры играть.

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