Создатели Myst и Riven выпустили приключенческую головоломку Firmament

Cyan, игровая студия, создавшая легендарные Myst и Riven, объявила о выходе своей последней приключенческой игры-головоломки Firmament для PC и Mac через Steam и GOG по цене 1080 рублей. Игра совместима как с обычными экранами, так и с гарнитурами виртуальной реальности. Версии для PlayStation 5, PlayStation VR2 и PlayStation 4 появятся позднее, пока не уточняется.
Игра Firmament, созданная в стиле стимпанк, предлагает игрокам исследовать окружающую среду с глубокой проработкой мира, которой славится Cyan Worlds. Обстановка в игре кажется абсолютно правдоподобной, побуждая игроков раскрыть большую цель, стоящую за каждым тщательно созданным миром.
Атмосферный релизный трейлер разработчики выпустили заранее, почти две недели назад.
После откровенно плохой Obduction уже как-то и не хочется в их игры играть.