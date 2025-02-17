Fortnite получит коллаборацию с Mortal Kombat

В Fortnite состоится коллаборация с серией Mortal Kombat. Событие запланировано на 21 февраля в рамках боевого пропуска второго сезона шестой главы под названием Lawless.
Игроки получат классические скины бойцов Mortal Kombat, в том числе Саб-Зиро. В игровом магазине будет доступен скин Скорпиона. Также ожидается различная косметика и оружейные скины.
Подробности события пока не разглашаются, но известно, что сюжет будет связан с ограблениями, а среди новинок появится оружие, похожее на циркулярную пилу.
Когда Fortnite делает Sub-Zero многократно раз лучше, чем сами NRS, становится понятно - где-то определённо есть проблема
Такая же фигня со Звездными Войнами: в Фортнайте битвы на световых мечах и способности джедаев аутентичнее, чем в поделках от Диснея.
Лучший был сезон
из-за этого фортайн никогда не умрет)
С красными штанами женщина это что за персонаж из мк?
Похожа на известную и очень талантливую актрису Octokuro.