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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.6 949 оценок

Fortnite получит коллаборацию с Mortal Kombat

Simple Jack

В Fortnite состоится коллаборация с серией Mortal Kombat. Событие запланировано на 21 февраля в рамках боевого пропуска второго сезона шестой главы под названием Lawless.

Игроки получат классические скины бойцов Mortal Kombat, в том числе Саб-Зиро. В игровом магазине будет доступен скин Скорпиона. Также ожидается различная косметика и оружейные скины.

Подробности события пока не разглашаются, но известно, что сюжет будет связан с ограблениями, а среди новинок появится оружие, похожее на циркулярную пилу.

-5
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Gradient_Zero

Когда Fortnite делает Sub-Zero многократно раз лучше, чем сами NRS, становится понятно - где-то определённо есть проблема

6
Denton451

Такая же фигня со Звездными Войнами: в Фортнайте битвы на световых мечах и способности джедаев аутентичнее, чем в поделках от Диснея.

3
Лидер 666 Racist Denton451

Лучший был сезон

0
Лидер 666 Racist

из-за этого фортайн никогда не умрет)

2
Шрек и осел vs CD Project

С красными штанами женщина это что за персонаж из мк?

-1
Danny Lamb

Похожа на известную и очень талантливую актрису Octokuro.

0