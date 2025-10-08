В Fortnite пройдут коллаборации с "Криком" и "Скуби-Ду"

В Fortnite анонсировали коллаборации с «Криком», «Скуби-Ду» и R.E.P.O. Разработчики Fortnite опубликовали новые тизеры будущих коллабораций. Скорее всего, в игре появятся скины из франшиз “Крик” и “Скуби-Ду“, а также из R.E.P.O.

Вероятно, фанаты могут ожидать различные косметические предметы из этих франшиз. Однако поклонники обратили внимание, что на каждых постерах есть одинаковое название Fortnitemares, поэтому, вполне возможно, Epic Games подготовит какой-то отдельный режим к Хэллоуину, который пройдет 31 октября.

Ранее стало известно, что в Fortnite состоится коллаборация с персонажем Хагги Вагги. Разработчики из Epic Games уже опубликовали первый тизер, в котором показали героя, но не стали называть дату выхода.