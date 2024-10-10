Frostpunk 2 получила нейросетевую озвучку от Shimon Mood

Сегодня состоялся выход русской нейросетевой озвучки для недавно вышедшей стратегии Frostpunk 2 от 11 but studios.
Озвучка от Shimon Mood и xoixa была сделана с помощью нейросетей - судя по трейлеру, она получилась довольно качественной. Напомню, что ранее они уже выпустили аналогичную русскую озвучку для другого проекта - Pacific Drive.
Frostpunk 2 доступна на PC. В следующем году планируется релиз игры на PS5 и Xbox Series X/S.
Звучит очень круто , этот шёпот прям впечатляет. Да , есть небольшие проблемы с ударением и мягкий знак проглочен(Нью Лондон) , но это мелочи.
Спасибо за работу! Играть в это не буду, так как игра совсем не интересна, но то что сделали очередную озвучку это замечательно! Может для Black Myth Wukong дойдут руки у данной компании.
В планах