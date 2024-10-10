ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Frostpunk 2 20.09.2024
Стратегия, Выживание, Строительство, Постапокалипсис, Стимпанк
8.1 502 оценки

Frostpunk 2 получила нейросетевую озвучку от Shimon Mood

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся выход русской нейросетевой озвучки для недавно вышедшей стратегии Frostpunk 2 от 11 but studios.

Frostpunk 2 "Русификатор звука - нейросетевой дубляж" [v1.0 10.10.2024] {Shimon Mood}

Озвучка от Shimon Mood и xoixa была сделана с помощью нейросетей - судя по трейлеру, она получилась довольно качественной. Напомню, что ранее они уже выпустили аналогичную русскую озвучку для другого проекта - Pacific Drive.

Для Pacific Drive вышла качественная русская нейросетевая озвучка - она уже доступна для скачивания

Frostpunk 2 доступна на PC. В следующем году планируется релиз игры на PS5 и Xbox Series X/S.

7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
KIIIL

Звучит очень круто , этот шёпот прям впечатляет. Да , есть небольшие проблемы с ударением и мягкий знак проглочен(Нью Лондон) , но это мелочи.

2
igrokboy

Спасибо за работу! Играть в это не буду, так как игра совсем не интересна, но то что сделали очередную озвучку это замечательно! Может для Black Myth Wukong дойдут руки у данной компании.

1
Shimon Mood

В планах

2