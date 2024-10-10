Frostpunk 2 получила нейросетевую озвучку от Shimon Mood

Сегодня состоялся выход русской нейросетевой озвучки для недавно вышедшей стратегии Frostpunk 2 от 11 but studios.

Озвучка от Shimon Mood и xoixa была сделана с помощью нейросетей - судя по трейлеру, она получилась довольно качественной. Напомню, что ранее они уже выпустили аналогичную русскую озвучку для другого проекта - Pacific Drive.

Frostpunk 2 доступна на PC. В следующем году планируется релиз игры на PS5 и Xbox Series X/S.