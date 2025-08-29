Gears of War: Reloaded привлекла 1 миллион игроков

Выход Gears of War: Reloaded вызвал большой интерес у поклонников серии. Появление этой классики 2006 года на PlayStation 5, ПК, Xbox Series и Game Pass привлекло 1 миллион игроков за 3 дня с момента релиза. Об этом сообщили разработчики в социальных сетях.
Завершаем консольные войны, по одной личинке за раз. Спасибо за миллион игроков.
В настоящее время Gears of War: Reloaded имеет смешанные отзывы на платформе Valve – лишь 48% положительных оценок. Игроки сообщают о различных технических проблемах, от проблем с производительностью до сбоев в многопользовательском подборе игроков.
где коллекция ?
А мочему не
не плохо так то если честно
Никогда не понимал ажиотажа вокруг этой франшизы. Даже в год выхода первой части, когда не были особо искушенными геймерами, она была примитивной и неинтересной. А тогда я играл вообще во всё, что было, и по жанрам особо не привередничал. Но именно Г.О.В. что первую часть, что следующую я дропал почти в самом начале.
Но пятый Gears был вроде ниче так.
самая скучная часть серии, единственный плюс что шоколадбоя можно убить
Ну там графонисто по крайней мере. И мочилово убойное.