Gears of War: Reloaded 09.11.2006
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Кооператив
8.7 1 843 оценки

Gears of War: Reloaded привлекла 1 миллион игроков

monk70 monk70

Выход Gears of War: Reloaded вызвал большой интерес у поклонников серии. Появление этой классики 2006 года на PlayStation 5, ПК, Xbox Series и Game Pass привлекло 1 миллион игроков за 3 дня с момента релиза. Об этом сообщили разработчики в социальных сетях.

Завершаем консольные войны, по одной личинке за раз. Спасибо за миллион игроков.

В настоящее время Gears of War: Reloaded имеет смешанные отзывы на платформе Valve – лишь 48% положительных оценок. Игроки сообщают о различных технических проблемах, от проблем с производительностью до сбоев в многопользовательском подборе игроков.

darkevil555

где коллекция ?

Yoshemitsu

А мочему не

разработчики подтвердили, что в нее уже сыграло более 1 миллионов человек. Хотя цифры выглядят солидными, сообщается, что они вводят в заблуждение, и что в игре не является хитом, который нужен Xbox Game Studios.
xmyr4ik

не плохо так то если честно

Челувек Челувекович

Никогда не понимал ажиотажа вокруг этой франшизы. Даже в год выхода первой части, когда не были особо искушенными геймерами, она была примитивной и неинтересной. А тогда я играл вообще во всё, что было, и по жанрам особо не привередничал. Но именно Г.О.В. что первую часть, что следующую я дропал почти в самом начале.

kolinmah

Но пятый Gears был вроде ниче так.

GuWriv kolinmah

самая скучная часть серии, единственный плюс что шоколадбоя можно убить

kolinmah GuWriv

Ну там графонисто по крайней мере. И мочилово убойное.