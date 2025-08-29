Gears of War: Reloaded привлекла 1 миллион игроков

Выход Gears of War: Reloaded вызвал большой интерес у поклонников серии. Появление этой классики 2006 года на PlayStation 5, ПК, Xbox Series и Game Pass привлекло 1 миллион игроков за 3 дня с момента релиза. Об этом сообщили разработчики в социальных сетях.

Завершаем консольные войны, по одной личинке за раз. Спасибо за миллион игроков.

В настоящее время Gears of War: Reloaded имеет смешанные отзывы на платформе Valve – лишь 48% положительных оценок. Игроки сообщают о различных технических проблемах, от проблем с производительностью до сбоев в многопользовательском подборе игроков.