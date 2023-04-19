Graveyard Keeper: Last Journey Edition вышла для PS4 и Xbox One ©

Graveyard Keeper, мрачный комедийный симулятор управления кладбищем от разработчика Lazy Bear Games и издателя tinyBuild, вышел для Playstation 4 и Xbox One в виде Last Journey Edition, который включает в себя базовую игру, а также все DLC. Она поддерживает английский, французский, немецкий, упрощенный китайский, испанский, бразильский португальский, корейский, японский, русский, итальянский и польский языки.

Graveyard Keeper's Last Journey Edition прославляет франшизу, объединяя весь ранее выпущенный контент, а также загружаемый контент Better Save Soul, теперь доступный для консолей, в один комплект, идеально подходящий для долговременной игры и деально подходит для давних фанатов или игроков, которые ищут новый и невероятно забавный опыт..