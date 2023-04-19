Graveyard Keeper 15.08.2018
8.1 245 оценок

Graveyard Keeper: Last Journey Edition вышла для PS4 и Xbox One

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monk70
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Graveyard Keeper, мрачный комедийный симулятор управления кладбищем от разработчика Lazy Bear Games и издателя tinyBuild, вышел для Playstation 4 и Xbox One в виде Last Journey Edition, который включает в себя базовую игру, а также все DLC. Она поддерживает английский, французский, немецкий, упрощенный китайский, испанский, бразильский португальский, корейский, японский, русский, итальянский и польский языки.

Graveyard Keeper's Last Journey Edition прославляет франшизу, объединяя весь ранее выпущенный контент, а также загружаемый контент Better Save Soul, теперь доступный для консолей, в один комплект, идеально подходящий для долговременной игры и деально подходит для давних фанатов или игроков, которые ищут новый и невероятно забавный опыт..

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
muxamor2011

это радостно и печально одновременно. ведь судя по названию комплекта можно почти наверняка сказать что длц больше не будет(((( буду скучать по этому бородатому парню(((

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