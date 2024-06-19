Авторы GreedFall 2 делятся атмосферными концептами ролевой игры

Этим летом в рамках раннего доступа должен выйти сиквел GreedFall от разработчиков студии Spiders. Точная дата запуска проекта остаётся неизвестной, однако авторы приготовили кое-что интересное для ожидающих игроков. Они предлагают погрузиться в уникальный фэнтезийный мир GreedFall 2: The Dying World с помощью подборки концепт-артов.

Представленные концепты демонстрируют разнообразные локации из GreedFall 2, которые можно будет посетить уже на этапе раннего доступа. Разработчики также упомянули, что хотят быть более щедрыми на контент в ранней версии игры. Они планируют через патчи добавлять большее разнообразие регионов и зон для исследования, больше компаньонов для встреч и романтических отношений, а также расширенный спектр квестов и больше возможностей для их выполнения.

Сиквел GreedFall предложит игрокам множество новых навыков и талантов, а боевая система будет постоянно развиваться, чтобы подчеркнуть стратегическую перспективу игры. В отличие от первой части, функция тактической паузы будет расширена, чтобы обеспечить полный контроль над товарищами и приказами, что позволит игрокам испытать более подлинное чувство единства как группы искателей приключений.

Вместе с этим разработчики намекнули, что дата выхода GreedFall 2: The Dying World будет объявлена уже в ближайшее время. Возможно, мы узнаем её до конца этого месяца вместе с дорожной картой по развитию игры в раннем доступе. Ранний доступ GreedFall 2 будет запущен только на ПК, но релизная версия также доберётся до консолей.